Эксперт: «Движение первых» помогает детям найти свое место в жизни

Tекст: Андрей Резчиков

«Участие Владимира Путина в заседании наблюдательного совета "Движения первых" стало еще одним примером прямого общения главы государства с детьми. Президент исходит из того, что молодежь, подрастающее поколение – это будущее России», – считает политолог Александр Рудаков.

По его словам, «Движение первых» становится «важнейшей платформой для тех, кто хочет найти свое место в жизни». «Именно поэтому глава государства возглавил набсовет организации: это демонстрирует огромную значимость проекта в оптике президентского видения будущего России», – пояснил спикер.

«Движение первых», по его словам, стало огромным подспорьем не только для педагогов, но и родителей, помогает семьям в воспитании подрастающего поколения: «Участие в проектах движения позволяет школьникам посещать курсы, мастер-классы и многое другое. То есть это не только организационная, но и просветительская платформа».

Сегодня по инициативе президента возрождается все лучшее из социальных практик XX века в сфере работы с детьми и молодежью, добавил политолог. «Безусловно, это позитивная тенденция. Уже сейчас можно констатировать, что благодаря президентской поддержке "Движение первых" состоялось как живая и современная организация, помогающая детям проявить себя и реализовать свои способности и таланты, ощущать чувство гордости за страну», – подчеркнул спикер.

Рудаков указал на инициативу одного из юных участников движения по обучению школьников управлению беспилотниками: «Глава государства ответил, что это гражданская специальность будущего. Их диалог говорит о том, что в ходе прямого общения президента с подрастающим поколением обсуждаются вопросы, связанные с развитием значимых навыков, компетенций, способностей».

Эксперт также отметил слова президента в рамках церемонии съезда «Движения первых» о «секрете успеха», который заключается в том, чтобы «делиться с другими, помогать другим, поддерживать других» – это важный посыл для детей. «Символичным было и присутствие на съезде таких участников, как Герой России Владислав Головин с позывным «Струна», вошедший в руководство «Движения Первых», – сказал Рудаков.

В среду президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Встреча прошла на площадке Национального центра «Россия», с его экспозицией глава государства ознакомился перед началом заседания.

Глава государства особо отметил, что движение ширится, в его рядах сегодня свыше 11 миллионов. «Это уже приличная "армия" целая. И, что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение. Оно должно давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории нашей страны», – сказал Путин.

По его словам, необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения – «оно, подчеркну, должно быть везде, где есть дети, подростки, а они есть у нас, слава богу, везде, поэтому и движение должно работать везде – создавать для ребят единую, целостную, взаимосвязанную систему по месту жительства, учебы, в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях».

Путин добавил, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. «Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в самом важном, самом основном деле для будущего России – в деле воспитания детей и подростков», – сказал президент.

Позже на церемонии открытия съезда Путин назвал секрет успеха – он заключается в том, чтобы разделить его с другими, а не «над златом чахнуть». По мнению Путина, в помощи своим близким – родственникам, друзьям, родному поселку или большому городу, родной стране – человек находит себя лучше всего.