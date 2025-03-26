Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.12 комментариев
Путин назвал секрет успеха
Секрет успеха заключается в том, чтобы разделить его с другими, а не «над златом чахнуть», сказал президент России Владимир Путин во время съезда «Движения первых».
«Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься уже с молодых лет, с вашего возраста, бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы "над златом чахнуть". Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом "зачахнуть". Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими. Помогать другим, поддерживать других», – отметил глава государства, выступая на сцене Национального центра «Россия», передает ТАСС.
По мнению Путина, в помощи своим близким – родственникам, друзьям, родному поселку или большому городу, родной стране, – человек находит себя лучше всего. «Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг "Каждый первый поможет" – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка. Я вам желаю удачи, успеха, всего самого-самого доброго. Всего хорошего!» – подытожил президент.
Ранее Путин заявил, что главное – не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было.