Путин назвал секрет успеха

Tекст: Ольга Иванова

«Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься уже с молодых лет, с вашего возраста, бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы "над златом чахнуть". Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом "зачахнуть". Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими. Помогать другим, поддерживать других», – отметил глава государства, выступая на сцене Национального центра «Россия», передает ТАСС.

По мнению Путина, в помощи своим близким – родственникам, друзьям, родному поселку или большому городу, родной стране, – человек находит себя лучше всего. «Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг "Каждый первый поможет" – это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка. Я вам желаю удачи, успеха, всего самого-самого доброго. Всего хорошего!» – подытожил президент.

Ранее Путин заявил, что главное – не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было.