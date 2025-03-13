На конкурс молодых художников «Картина мира» подано свыше 1,4 тыс. заявок из 65 стран

Прием заявок на Международный конкурс молодых художников «Картина мира» завершился. В трех номинациях – живопись, графика и цифровое искусство – зарегистрировано 1447 работ. Заявки поступили из 65 стран, включая Россию, США, Китай и Германию, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила значимость межкультурного диалога. «Количество работ и разнообразие стран-участниц показывают, что у нас больше общих ценностей, чем кажется», – сказала она.

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева подчеркнула важность участия музея в конкурсе для определения перспектив взаимодействия с современным художественным сообществом.

Заместитель министра культуры Сергей Першин считает, что «Картина мира» демонстрирует, как можно объединять разнообразие и сохранять гармонию. По мнению ректора Санкт-Петербургской академии художеств Семена Михайловского, сочетание открытости и уважения к традициям привлекло участников.

Конкурс проводится для художников от 18 до 35 лет и направлен на создание произведений на социально значимые темы. Инициатива принадлежит «Иннопрактике», а спонсором выступает «Газпромбанк». Первый этап отбора завершится 27 марта, а награждение пройдет в июне на фестивале «Кантата» в Калининграде.