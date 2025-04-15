Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Песков не стал комментировать слухи о просьбе Москвы разместить ВКС в Индонезии
Российское руководство не дает комментариев о том, что Москва якобы просила Джакарту разрешить размещение российской военной авиации в Индонезии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Россия якобы запросила у Индонезии разрешение на размещение российских ВКС в восточной провинции. Этот вопрос, по данным прессы, обсуждался секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и главой минобороны Индонезии Шафри Джамсоэддином.