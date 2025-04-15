Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
В Ингушетии задержали подозреваемых в убийстве сына экс-главы села
Правоохранители в Ингушетии задержали двоих местных жителей, их подозревают в убийстве сына бывшего главы села Экажево из-за земельного конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах.
Конфликт начался из-за спора о земельном участке, где погибший построил АЗС, подозреваемых в убийстве задержали, сказал собеседник ТАСС.
У подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, в скором времени суд вынесет решение о мере пресечения для них.
Ранее сообщалось, что в Экажево произошло убийство, неизвестные открыли огонь по местному жителю и скрылись на автомобиле без номеров.