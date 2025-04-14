  • Новость часаПутин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами Правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    11 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа

    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    «Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Президент отметил эпохальное значение первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, назвав его великим триумфом России. Он подчеркнул, что это событие останется ярким вехой в истории XX века.

    «Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – отметил глава государства.

    Путин также выразил гордость за ученых, конструкторов и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы. Он отметил их вклад, как патриотов, в развитие отрасли.

    «Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы», – подчеркнул он.

    Путин выразил уверенность, что ракетно-космическая отрасль станет драйвером роста российской экономики за счет совершенствования производства и разработки инновационных технологий.

    «Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – заключил президент.

    Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.

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    11 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более трех часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, она длится более трех часов.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во время встречи Путина и Уиткоффа сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине.

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    11 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с Уиткоффом продолжается

    Песков сообщил о продолжающейся встрече Путина с Уиткоффом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом на данный момент продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры длятся уже более двух часов, передает ТАСС. Песков уточнил, что встреча началась в деловом формате, как и положено рабочей встрече.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи с Уиткоффом «теоретически возможен».

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    12 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

    Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.

    Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

    «У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

    Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.

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    12 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Песахом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил признание за активное участие российских евреев в общественной жизни страны, а также поздравил их с праздником Песах, подчеркнув важность их вклада в воспитание молодежи.

    На сайте Кремля глава государства выразил признание за их активное участие в общественной жизни страны, отметив их вклад в реализацию патриотических, благотворительных, образовательных и просветительских инициатив,

    «Самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», – отметил глава государства.

    В своем поздравлении Путин подчеркнул значение еврейских общин в воспитании молодежи и сохранении религиозных и национальных обычаев и традиций. Он подчеркнул, что еврейские общины играют важную роль в развитии общества и поддержании культурного наследия.

    Песах – один из важнейших праздников в иудейском календаре, который посвящен исходу еврейского народа из Египта. В этом году празднование начинается 12 апреля с заходом солнца.

    Ранее главный раввин России Берл Лазар в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся.

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    13 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Анонсировано расписание Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе обсудит с правительством благоустройство городов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин на следующей неделе сосредоточит внимание на вопросах благоустройства городов. В рамках этой деятельности он проведет совещания с правительством и Советом безопасности. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что данная задача была озвучена в его послании Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

    На предстоящей неделе у главы государства также запланированы региональные поездки. Помимо внутренних вопросов, в графике Путина намечены международные контакты, которые должны укрепить внешнеполитические связи страны.

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    13 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Песков рассказал о регулярных занятиях Путина хоккеем

    Песков сообщил, что Путин продолжает регулярно играть в хоккей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сохраняет спортивную активность, регулярно участвуя в хоккейных матчах, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщает ТАСС. «Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», – сказал Песков, отвечая на вопрос о спортивной активности Путина.

    Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, любит горные лыжи. В 2011 году по его инициативе в России была создана Ночная хоккейная лига, целью которой является развитие массового хоккея и организация всероссийских любительских соревнований. Президент неоднократно участвовал в матчах этой лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей с удовольствием и находит время для занятий спортом.

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    14 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если Путин примет главу МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль уведомит общественность, если президент России Владимир Путин примет решение о встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время его пребывания в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, если такая встреча состоится, об этом сообщат. Он добавил, что глава иранского МИД действительно планирует визит в российскую столицу, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

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    14 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Кремль: Путин 15 апреля проведет заседание Госсовета по развитию инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, где обсудят меры по улучшению жилищных условий и обновлению муниципальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Кремле сообщили, что 15 апреля глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. Темой встречи станет развитие инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.

    Основные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, связаны с улучшением жилищных условий граждан, обновлением муниципальной инфраструктуры и общественных пространств. Также среди тем заявлены создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и улучшение работы общественного транспорта.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере.

    В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.

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    14 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Песков назвал контакты Путина и Уиткоффа полезными и эффективными

    Tекст: Ольга Иванова

    Контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналистам отметил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом чрезвычайно полезны. Песков подчеркнул, что данные контакты обеспечивают эффективный обмен информацией между Россией и США через специальный канал, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга. Канал, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук».

    Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако из-за сложности обсуждаемых вопросов не стоит ожидать моментальных результатов. Пресс-секретарь добавил, что работа продолжается, и подчеркнул, что ключевые вопросы требуют времени для их решения.

    По словам Пескова, во время визита Уиткоффа не было предметного обсуждения будущей встречи Путина с Трампом. Песков объяснил это тем, что любую встречу необходимо тщательно подготовить. Таким образом, обе стороны заинтересованы в качественном обмене информацией и подготовке к обсуждению важных тем.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась четыре с половиной часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    14 апреля 2025, 14:03 • Новости дня
    В Кремле анонсировали совещание Путина с кабмином

    Песков анонсировал совещание Путина с правительством 14 апреля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня – где-то после 15:00 – сегодня мы ожидаем совещание с членами правительства РФ. Основная тема, которая будет на повестке дня, – это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Помимо основной повестки президент планирует обсудить текущие вопросы с членами правительства. В течение дня также запланированы несколько закрытых совещаний и отдельные встречи непубличного характера, добавил Песков.

    В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.

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