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Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России
Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.
Путин в рамках совещания с членами Правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.
«Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.
Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.