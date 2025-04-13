Алаудинов наградил бойцов спецоперации «Поток»

Замначальника ГВПУ ВС РФ наградил бойцов спецназа «Ахмат» после операции «Поток»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов наградил военнослужащих, которые отличились в ходе специальной операции «Поток». В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда преодолели около 15 километров внутри трубопровода и неожиданно для противника вышли на поверхность у Суджи, что способствовало развитию наступления.

Генерал-лейтенант отметил, что стабильная и защищенная связь стала основой слаженных действий и боевой эффективности, благодаря чему бойцы превосходно справились с задачами. Он выразил благодарность военнослужащим, которые, рискуя жизнями, обеспечили качественное взаимодействие групп. Алаудинов подчеркнул, что подразделение обладало стабильной связью как во время операции, так и на всех участках фронта.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о более чем 600 военнослужащих, участвовавших в операции, среди которых особенно отличились подразделения «Ветераны», «Ахмат», 11-я ОДШБр и 30-й мотострелковый полк. Он отметил героические действия сводного штурмового подразделения, которые помогли свернуть оборону противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курском драмтеатре открылась выставка фотографий и личных вещей участников военной операции «Поток», которая позволила освободить часть курского приграничья. На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.