В Курске открылась выставка об операции «Поток»

В Курске открылась выставка фото и вещей участников операции «Поток»

Tекст: Ольга Иванова

В Курском драматическом театре открылась выставка, посвященная операции «Поток». В экспозиции представлены фотографии и личные вещи участников операции, в том числе форма, шевроны и даже специально переделанные электросамокаты. На выставке также можно увидеть трубу, аналогичную той, через которую бойцы проникли в тыл противника.

На открытии выставки присутствовал врио губернатора Курской области, а также депутат Александр Хинштейн, который подчеркнул значение операции для истории. «Операция «Поток», конечно, войдет в историю. О ней будут рассказывать будущим поколениям, о ней будут писать книги, слагать легенды. 15 км по узкой трубе люди шли в тыл врага, не зная, что их ждет», – заявил Хинштейн.

Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех принял решение о проникновении через газовую трубу. Александр Богачев, бывший глава Суджанского района, участвовал в разработке плана операции, применяя знания местности и коммуникаций. Он рассказал о том, как бойцы подготовили трубу, чтобы незаметно проникнуть в тыл врага.

Командир группы спецназа «Ахмат» по прозвищу Аид отметил мужество участников, которые, несмотря на многочисленные ранения, продолжали выполнять задачу по освобождению территории. Он подчеркнул, что операция «Поток» стала примером несгибаемой воли и стойкости.

Выставка будет доступна в Курске до 27 апреля, после чего ее экспозиция отправится в другие города региона.