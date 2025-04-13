Тренер «Вашингтона»: Овечкин сыграет в матче против «Коламбуса»

Тренер Карбери сообщил, что Овечкин вернется на лед против «Коламбуса» в матче НХЛ

Tекст: Ольга Иванова

Карбери подтвердил участие Александра Овечкина в следующем матче против «Коламбус Блю Джекетс». Игра пройдет в Вашингтоне в ночь на понедельник по московскому времени и начнется в 1.00 мск, передает РИА «Новости».

Ранее, в субботу, Овечкин пропустил матч против «Коламбуса», который завершился со счетом 0:7 в пользу соперников, чтобы восстановить силы.

Ранее, 6 апреля, Овечкин забросил шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4. Эта шайба позволила ему стать рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил необычный подарок от своего шведского коллеги Никласа Бэкстрема – козленка.

Овечкин заявил на шоу «Доброе утро, Америка», что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.