Тренер решил не привлекать Овечкина на матч с «Коламбусом»

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Александр Овечкин не примет участия в гостевом матче против «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ, заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери

Встреча состоится в субботу и начнется в 19.30 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Причина отсутствия Овечкина в составе не связана с травмой. Главный тренер решил дать нападающему возможность отдохнуть. Вместе с ним не будет играть защитник Джейкоб Чикран. Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон подтвердила эту информацию на своей странице в соцсетях.

Ранее, 6 апреля, Овечкин забросил шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:4. Эта шайба позволила ему стать рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил необычный подарок от своего шведского коллеги Никласа Бэкстрема – козленка.

Овечкин заявил на шоу «Доброе утро, Америка», что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.