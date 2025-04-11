«Вашингтон» провел торжественную церемонию в честь рекорда Овечкина

Овечкин получил золотую клюшку и премиальные часы за рекорд голов в НХЛ 895 шайб

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий Александр Овечкин из команды «Вашингтон Кэпиталз» стал главным героем церемонии, организованной клубом, в честь его достижения нового рекорда по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет РИА «Новости». Овечкин 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» отметился своим 895-м голом в карьере, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который составлял 894 шайбы.

Перед матчем против «Каролины Харрикейнз», который состоялся в столице США, игрока чествовали на торжественной церемонии, где присутствовали владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, совладелец клуба Дик Патрик и президент клуба по хоккейным операциям Брайан Маклеллан. Также на мероприятии присутствовали близкие Овечкина: его мать Татьяна, жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья и тесть Кирилл Шубский.

В ходе церемонии Александру вручили золотую клюшку и большой портрет, а также премиальные часы, которые подарили ему и его матери, а супруге досталось драгоценное украшение.

В матче против «Каролины» Овечкин был признан первой звездой. Игра завершилась победой «Вашингтона» в серии буллитов со счетом 5:4, где Овечкин отметился голевой передачей. Другими звездами игры стали Том Уилсон из «Вашингтона» и Сет Джарвис из «Каролины».

Кроме рекорда по голам, Овечкин также обогнал Уэйна Гретцки по количеству сыгранных матчей в НХЛ, заняв 26-е место по этому показателю с 1488 матчами в карьере. По числу игр он уступает лишь двум действующим игрокам: Райану Сутеру из «Сент-Луис Блюз» и Бренту Бернсу из «Каролины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с установлением рекорда, отметив его вклад в хоккей.