Министр Австрии потребовала немедленно прекратить помощь украинским семьям

Tекст: Дарья Григоренко

Плакольм заявила о необходимости прекратить практику предоставления льгот украинским беженцам. По ее словам, украинцы получают все льготы сразу, что открывает возможности для манипуляций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Exxpress.

Отмечается, что в Зальцбурге наблюдается увеличение числа многодетных семей ромов из Закарпатья, которым доступны все социальные льготы, даже несмотря на то, что этот регион Украины не затронут конфликтом. Как указывается в материале, многие члены этих семей не владеют украинским или русским языками, но имеют обновленные украинские паспорта.

Плакольм подчеркнула важность равного обращения с украинцами и другими просителями убежища в Австрии. На конференции по вопросам семьи она заявила: «Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», передает Salzburger Nachrichten.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил о намерении выплачивать новым беженцам с Украины пособия для лиц, ищущих убежища, они по сумме ниже тех, что выплачивались ранее.

В январе глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».

Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.