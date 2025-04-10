Будущий кабмин ФРГ пообещал урезать пособия беженцам с Украины

Tекст: Ирма Каплан

Прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года украинские беженцы не будут получать высоких пособий по безработице, им окажут поддержку в рамках стандартной процедуры по предоставлению убежища, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

«Беженцы из Украины, прибывшие после 1 апреля 2025 года, по распоряжению следующего федерального правительства Германии, будут получать только обычные пособия по предоставлению убежища вместо более высоких выплат в виде гражданских пособий», – цитирует радиостанция выдержку из представленного сегодня коалиционного соглашения, которое сторонам предстоит официально принять.

Это означает, что все беженцы, прибывшие с 1 апреля 2025 года и имеющие право на проживание в ФРГ в соответствии с так называемой Директивой о массовом притоке, попадают под действие этого документа.

Зёдер посетовал на то, что в других странах выходцы с Украины имеют профессии, образование, большинство работают, тогда как в ФРГ порядка 20% украинских беженцев трудоустроены. По его мнению, этому немало способствуют высокие пособия более 560 евро.

С 2022 года украинские беженцы получают статус постоянного жителя на всей территории ЕС без необходимости подавать заявление о предоставлении убежища. В настоящее время в Германии проживает около 1,25 миллиона беженцев из Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы показали, что за два года доля украинских беженцев в Европе, желающих вернуться на родину, уменьшилась почти вдвое, что вызывает недовольство европейцев из-за распределения социальных пособий.

При этом, как отметил портал Euractiv, правовой статус украинских беженцев в странах ЕС может оказаться под угрозой из-за отсутствия четкого плана действий после завершения конфликта.