Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
The Economist: Число готовых вернуться домой украинцев сократилось вдвое
The Economist: Доля украинских беженцев, готовых вернуться, снизилась до 43%
За два года доля украинских беженцев в Европе, желающих вернуться на родину, уменьшилась почти вдвое, что вызывает недовольство европейцев из-за распределения социальных пособий, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на данные украинского Центра экономической стратегии (CES).
Украинский Центр экономической стратегии (CES) сообщает, что за последние два года доля украинских беженцев в Европе, планирующих возвращение на родину, сократилась почти вдвое, передает ТАСС со ссылкой на The Economist. В 2023 году 74% украинских беженцев выражали намерение вернуться домой, тогда как в 2025 году эта цифра снизилась до 43%. Это вызвало недовольство в Европе из-за зависимости беженцев от социальных пособий.
В Германии уровень занятости среди украинских беженцев на конец 2024 года составил 43%, однако в других странах, таких как Италия и Испания, этот показатель ниже. В Польше наблюдается рост занятости. Препятствиями для трудоустройства в Германии являются нехватка детских садов и предпочтение некоторых украинцев жить на пособия. В Германии размеры пособия составляют 563 евро в месяц, и более 700 тыс. из 1,2 млн беженцев получают его.
По оценкам CES, отмена военного положения на Украине может привести к значительному увеличению числа граждан, покидающих страну, особенно мужчин призывного возраста. При снятии ограничений на выезд страну могут покинуть свыше 500 тыс. украинцев. Власти Украины в настоящее время не торопятся с отменой этих ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, в то время как украинцы стали лидерами по числу преступлений в Польше, а Британия разрешила украинским беженцам привозить детей по визовой схеме.