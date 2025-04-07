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Euractiv: ЕС не придумал план для украинских беженцев после окончания конфликта
Euractiv: Правовой статус украинских беженцев в ЕС оказался под угрозой
Правовой статус украинских беженцев в странах ЕС может оказаться под угрозой из-за отсутствия четкого плана действий после завершения конфликта, пишет портал Euractiv.
Как пишет портал, в марте 2022 года была активирована Директива о временной защите ЕС, которая позволила миллионам украинцев жить и работать в Евросоюзе. Однако по окончании боевых действий действие директивы может быть прекращено. В этом случае странам, принимающим беженцев, предстоит самостоятельно решать, что делать с гражданами Украины: продолжать ли оказывать им помощь, интегрировать ли их в общество или же возвращать на родину, передает ТАСС.
Евросоюз часто сталкивается с трудностями в согласовании миграционной политики, и любые попытки продлить временную защиту могут вызвать неодобрение со стороны отдельных стран. Это создает неясность в отношении будущего украинских беженцев.
Кроме того, каждая страна интерпретирует директиву о временной защите по-своему. Различия в местном законодательстве означают, что условия для украинцев зависят от того, где они нашли пристанище. Это усложняет разработку единого плана на уровне ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы показали, что за два года доля украинских беженцев в Европе, желающих вернуться на родину, уменьшилась почти вдвое, что вызывает недовольство европейцев из-за распределения социальных пособий.