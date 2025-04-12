В Москве открыли наследственное дело после смерти Левкина

После смерти певца Левкина открыто наследственное дело с долгами на 10 тыс. 856 рублей

Tекст: Мария Иванова

Наследственное дело было открыто в столице после смерти известного советского и российского певца Владимира Левкина, который был бывшим участником популярной группы «На-На», сообщает РИА «Новости». В юридических документах, с которыми ознакомилось агентство, указывается, что исполнитель оставил после себя несколько долгов, включая штрафы и кредит.

Согласно базе данных судебных приставов, долг Левкина включает штраф ГИБДД в 500 рублей, два исполнительских сбора по 1 тыс. рублей и задолженность по кредиту почти в 6,3 тыс. рублей. Также с 2021 года оставалась неоплаченной еще одна задолженность более чем в две тысячи рублей, что в сумме составляет 10 тыс. 856 рублей.

В Федеральной нотариальной палате пояснили, что в таких случаях наследники получают долги вместе с наследуемым имуществом. Однако сумма долгов не может превышать стоимость полученного имущества, а долги делятся между наследниками пропорционально их доле. Они также подчеркнули важность своевременного обращения в банк или к нотариусу для минимизации начисляемых пеней.

Владимир Левкин родился в 1967 году в Москве и стал участником группы «На-На» в 1989 году после кастинга, проведенного продюсером Бари Алибасовым. Он покинул группу в 1998 году, после чего занялся сольной карьерой и создал группу «Кеды». Также он участвовал в телевизионных шоу, таких как «Точь-в-точь» и «Суперстар! Возвращение».

Напомним, 17 ноября прошлого года в возрасте 57 лет скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи с его смертью и отметила его жизнерадостность и приветливость. Участники группы «На-На» простились с Владимиром Левкиным.