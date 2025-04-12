Умер кинокритик и журналист Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РБК, о смерти Юрия Гладильщикова сообщила его дочь Анастасия. Она отметила, что ее отец скончался 7 апреля и сознательно не желал звать никого на похороны.

Юрий Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Он закончил факультет журналистики МГУ по специальности «Театральная критика». Вел передачу «Кинопанорама», работал в «Литературной газете», «Независимой газете», а также в таких изданиях, как «Известия», «Ведомости», «Огонек» и «Русский Newsweek».

Гладильщиков удостоен почетной медали Каннского фестиваля за заслуги перед кинематографом и лауреат премии «Золотой овен».

Напомним, в апреле 2023 года советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет.