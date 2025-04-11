Азаров раскритиковал учебник истории Украины с «500 мостами Зеленского»

Tекст: Ирма Каплан

Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год, подверг резкой критике новый учебник истории Украины, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском было построено пятьсот мостов. По мнению Азарова, это чушь и чепуха, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал политика.

«В новом учебнике по истории Украины для 11-го класса, который выпустил киевский режим, сказано, что Зеленский якобы построил 500 мостов на Украине. Кто в эту чушь и чепуху поверит?» – написал Азаров.

Экс-премьер указал на то, что в Киеве, в столице Украины, «под носом» Зеленского в аварийном состоянии до сих пор находятся мост Патона и Метромост, да и в целом по стране немало сооружений, «по которым ничего за 11 лет не делалось», не говоря о периоде пребывания у власти нынешнего главы киевского режима.

Как писала в июне 2024 года газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

При этом в сентябре на Украине по ошибке выпустили учебник, в котором карта страны изображена без Крыма. Это не первый подобный случай на Украине. В 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без полуострова.