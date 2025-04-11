Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

Tекст: Евгений Поздняков

«Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

«Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

«Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

«Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

«Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

«В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

«Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.