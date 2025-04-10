Роналду и режиссер Вон создали киностудию для съемок боевиков

Роналду и режиссер Мэтью Вон создали киностудию для съемок боевиков

Tекст: Ирма Каплан

Футболист Криштиану Роналду и режиссер Мэтью Вон создали независимую киностудию UR•Marv, которая будет стремится разрушить стандартные методы кинопроизводства, используя инновационные технологии с традиционными, сообщает Variety.

У студии уже готовы два боевика, которые Вон и Роналду финансировали и продюсировали вместе. Третий – в активной разработке, и все они – части одной серии.

«Это захватывающая глава для меня, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», – признался Роналду.

По словам Вона, Криштиану создавал на футбольном поле истории, которые он никогда не смог бы написать, поэтому режиссер с нетерпением ждет создания вдохновляющих фильмов с футболистом в главной роли. «Он – настоящий супергерой», – добавил Вон.

Режиссерское портфолио Вона открыла криминальная драма «Слоеный торт» (2004) с Дэниелом Крэйгом, затем были боевик по одноименному комиксу «Пипец» (2010), «Люди Икс: Первый класс» (2011), в 2014 году Вон ворвался кино-поп-культуры с франшизой «Kingsman», в 2024 году он снял шпионский триллер «Аргайл», что позволяет надеяться на успешное совместное предприятие с Роналду.

Португалец же намерен укрепить амбиции в индустрии развлечений, выводя бренд Роналду далеко за пределы футбольной карьеры.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роналду был признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico: он заработал 260 млн долларов в 2024 году, значительно обогнав коллег. В 2021 году Роналду признали лучшим бомбардиром в футбольной истории, а в 2020 году Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером.