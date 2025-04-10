VK Видео запустило «Детский профиль» для безопасности детей

VK Видео и VK ID представили «Детский профиль» с возрастными ограничениями и контролем

Tекст: Александра Юдина

VK Видео и VK ID начали запуск нового инструмента «Детский профиль», указано на сайте компании «ВКонтакте».

Он предоставляет детям доступ к контенту с учетом возрастных ограничений, без рекламы и с функциями родительского контроля. Библиотека включает мультфильмы, семейные фильмы и сериалы, а также интерактивный контент.

Система фильтрует видеоматериалы по возрастным категориям: 0+, 6+, 12+, 16+. Родители могут следить за историей просмотров детского профиля, которая не связана с основным аккаунтом. Для предотвращения перехода в основной профиль требуется пин-код.

Использование и настройка «Детского профиля» осуществляется через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родителям доступно создание до трех детских профилей с соответствующими возрастными ограничениями.

Директор по продукту Евгений Васильев отметил, что «Детский профиль» расширяет функциональность «Детского режима», добавляя возможности настройки контента и контроля.

Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам Иван Смирнов добавил, что это только первый шаг в развитии VK ID для детей.

В будущем планируется запуск «Детских профилей» и в других сервисах VK, чтобы дети могли использовать единый аккаунт для всей экосистемы, обеспечивая их безопасность в сети.