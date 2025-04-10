  • Новость часаДиректор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    10 апреля 2025, 12:02 • Новости дня

    VK Видео запустило «Детский профиль» для безопасности детей

    VK Видео и VK ID представили «Детский профиль» с возрастными ограничениями и контролем

    Tекст: Александра Юдина

    VK Видео совместно с VK ID ввело «Детский профиль», позволяющий детям безопасно смотреть развивающий контент с возрастными ограничениями и родительским контролем.

    VK Видео и VK ID начали запуск нового инструмента «Детский профиль», указано на сайте компании «ВКонтакте».

    Он предоставляет детям доступ к контенту с учетом возрастных ограничений, без рекламы и с функциями родительского контроля. Библиотека включает мультфильмы, семейные фильмы и сериалы, а также интерактивный контент.

    Система фильтрует видеоматериалы по возрастным категориям: 0+, 6+, 12+, 16+. Родители могут следить за историей просмотров детского профиля, которая не связана с основным аккаунтом. Для предотвращения перехода в основной профиль требуется пин-код.

    Использование и настройка «Детского профиля» осуществляется через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родителям доступно создание до трех детских профилей с соответствующими возрастными ограничениями.

    Директор по продукту Евгений Васильев отметил, что «Детский профиль» расширяет функциональность «Детского режима», добавляя возможности настройки контента и контроля.

    Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам Иван Смирнов добавил, что это только первый шаг в развитии VK ID для детей.

    В будущем планируется запуск «Детских профилей» и в других сервисах VK, чтобы дети могли использовать единый аккаунт для всей экосистемы, обеспечивая их безопасность в сети.

    8 апреля 2025, 12:25 • Новости дня
    Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя школьница из ДНР, переехавшая в Мытищи, получила щенка от президента России Владимира Путина.

    Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой народной республики, щенка, передает ТАСС.

    В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,

    Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.

    Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.

    Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.

    В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, которого ей передал глава ДНР Денис Пушилин.

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    8 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    В Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году московские девятиклассники, планирующие поступление в колледжи, будут сдавать только два обязательных экзамена, сообщает департамент образования и науки города.

    Московские девятиклассники, которые хотят продолжить образование в колледжах, теперь могут сдавать только два обязательных ОГЭ – по русскому языку и математике, указано на портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

    Аттестат на основе этих экзаменов позволит поступить в любой городской колледж.

    В рамках нового подхода зачисление во все столичные колледжи будет осуществляться на основании баллов по двум указанным ОГЭ.

    Количество бюджетных мест при этом увеличено на 10 тысяч, до 37 тысяч, что гарантирует всем девятиклассникам бесплатное место в колледже.

    Поступить в колледж можно будет через портал mos.ru с конца июня, подав заявления на пять специальностей. Тем, кто хочет продолжить обучение в школе, по-прежнему предстоит сдать четыре ОГЭ.

    Для студентов колледжей доступны бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ, которые помогут им поступить на высшее образование через внутренние экзамены вузов или ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальный порядок сдачи ОГЭ только по русскому языку и математике для учеников в Москве, Петербурге и Липецкой области.

    До этого Госдума одобрила законопроект о сокращении числа экзаменов для девятиклассников.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Подростки пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Село Борки Валуйского округа подверглось атаке украинских беспилотников, пострадали двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что госпитализированы двое 16-летних подростков, первый доставлен в больницу «с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног», второй – «с осколочными ранениями плеча и ноги».

    Напомним, группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую област. Украинские войска атаковали ряд сел Белгородской области.

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    7 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Подросткам в России разрешили работать в выходные дни с 14 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в статью 268 Трудового кодекса, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.

    «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.

    До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.

    Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.

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    8 апреля 2025, 02:40 • Новости дня
    Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за экстремистские каналы

    Tекст: Антон Антонов

    Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 млн рублей за неудаление каналов с призывами к террористическим актам на объектах транспорта и к участию в антиправительственных выступлениях с целью свержения власти в России, следует из материалов дела.

    В материалах дела указывается, что Telegram Messenger Inc. не выполнила требования Роскомнадзора по удалению информации, содержащей экстремистские призывы. Регулятор направил в компанию уведомления о нарушении порядка распространения информации в интернете, которые остались без должного реагирования, передает ТАСС.

    Среди каналов, вызвавших претензии, есть те, которые содержат призывы к участию в акциях с целью свержения власти в России, а также к терактам на железнодорожном транспорте для поддержки ВСУ. Неудаление этих каналов стало причиной крупного штрафа для мессенджера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре суд назначил штраф Telegram в размере 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

    В феврале Telegram оштрафовали за три случая раскрытия личных данных российских граждан.

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    8 апреля 2025, 09:11 • Новости дня
    Мать оставила младенца в сугробе в поселке Хабаровского края

    Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе поселка Горный в Хабаровском крае

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Горный Хабаровского края мать бросила свою шестимесячную дочь в сугроб, прокуратура начала проверку, а ребенка временно поместили в специализированное учреждение, сообщила прокуратура Солнечного района по Хабаровскому краю.

    В поселке Горный Хабаровского края мать оставила свою шестимесячную дочь в сугробе. После того, как информация распространилась в интернете, прокуратура Солнечного района приступила к проверке данного случая, передает РИА «Новости».

    На данный момент ребенок находится в специализированной организации для детей, и ее жизни ничего не угрожает. Кроме шестимесячной девочки, в семье есть еще один несовершеннолетний ребенок – мальчик, который также может быть изъят из семьи и передан в социальное учреждение. Прокуратура уже привлекла мать к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

    Прокуратура также намерена оценить деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе условия воспитания и проживания детей в семье. В момент происшествия в поселке была переменная облачность и легкий восточный ветер при температуре около 9 градусов тепла.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко за жестокое обращение с ребенком, заключающееся в бросании его в сугроб.

    Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что жительницу Кемеровской области приговорили к трем годам колонии за жестокое обращение с дочерью, включая удержание ее в сундуке и избиения электрическим шнуром.

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    8 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Школьник на Ямале ранил ножом охранника школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новом Уренгое 11-летний школьник ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, что привело к возбуждению уголовных дел о халатности и несоответствии услуг требованиям безопасности.

    Ученик одной из школ Нового Уренгоя на Ямале накануне ранил ножом охранника учебного заведения, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда охранник попытался вмешаться в конфликт мальчика с одноклассницей. Учащийся пронес в школу складной нож и нанес удар в область шеи сотруднику охраны.

    Пострадавшему была оказана медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась. Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовные дела о халатности и ненадлежащем выполнении услуг, связанных с безопасностью.

    Прокуратура региона сообщила, что нападавшему всего 11 лет и он состоит на профилактическом учете. Ведомство намерено оценить эффективность работы органов системы профилактики и соблюдение требований законодательства об антитеррористической защищенности в образовательной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде двое четвероклассников школы № 117 Сормовского района были госпитализированы после инцидента с ножом. Пострадавшего от удара ножом школьника в Екатеринбурге врачи отпустили домой после осмотра. Подросток в Омской области изрезал женщину-таксиста ножом и угнал ее машину.

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    8 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Европейские техкомпании раскритиковали меры против детской порнографии

    Техкомпании ЕС боятся нарушения приватности из-за мер против детской порнографии

    Tекст: Ирма Каплан

    Технологические компании Евросоюза и Великобритании опасаются массовых нарушений приватности в интернете из-за мер по борьбе с детской порнографией.

    Технологические компании в Евросоюзе и Великобритании выступили против внедрения новых обязательных правил, направленных на борьбу с распространением детской порнографии. Основная причина опасений в том, что непроработанные меры могут использоваться для тотальной слежки за пользователями в интернете, пишет Euractiv.

    Активисты по защите конфиденциальности ссылаются на то, что программное обеспечение для обнаружения злоумышленников еще не готово, а проволочки по юридическим аспектам даже побудили крупные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, пригрозить уйти с британского рынка.

    В материале сообщается, что глобальная сеть горячих линий INHOPE, на которые люди могут сообщать о детской порнографии, обработала почти 2,5 миллиона предполагаемых незаконных изображений в 2024 году, что на 218% больше, чем в 2023 году.

    Однако регулирование онлайн-пространства затруднено, поскольку техкомпании утверждают, что сканирование зашифрованных сообщений поставит под угрозу конфиденциальность каждого.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, мессенджер Discord заблокирован на российской территории за нарушение требований закона, выполнение которых необходимо для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях, размещения противоправной информации и другого.

    До этого Роскомнадзор требовал от администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе были материалы с детской порнографией, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству и т. п.

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    7 апреля 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт заявила об устойчивом развитии Рунета вопреки санкциям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на санкции, Рунет продолжает развиваться и обладает значительным потенциалом, обеспечивая высокий уровень интернет-проникновения в России, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

    На открытии XV Российского форума по управлению интернетом (RIGF) в Москве Матвеева заявила, что российский интернет обладает значительным потенциалом, а страна занимает сильные позиции в вопросе цифрового суверенитета благодаря наличию собственных поисковых систем, почтовых и облачных сервисов, видеохостингов, маркетплейсов и социальных сетей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Матвеева обратила внимание на уверенные позиции России на международной арене в плане доступности интернета, что подтверждается данными глобального цифрового отчета 2025 года. «Если смотреть на данные отчета, то общемировой уровень проникновения интернета составляет 67,9%, тогда как в России более 93% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету», – сказала она.

    Председатель РОЦИТ и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что государство стремится удовлетворить запрос граждан на безопасную интернет-среду, регулируя иностранные платформы и борясь с анонимностью и мошенничеством.

    Депутат ГД Антон Немкин указал на фишинг как на самый распространенный вид мошенничества. Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ к 70 тыс. фишинговых сайтов. Немкин подчеркнул важность закона о борьбе с кибермошенничеством, подписанного президентом, который вводит механизмы предотвращения новых угроз.

    Директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отметил, что телефонное мошенничество стало индустрией, особенно среди молодежи, в украинской экономике. Тодоров подчеркнул необходимость информирования населения о киберугрозах и формирования принципа недоверия к интернету.

    Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о вовлечении детей в киберпреступления. Дети часто становятся жертвами вербовки из-за отсутствия критического мышления.

    Директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин отметил, что верификация каналов и модерация контента помогают бороться с дезинформацией. Платформа работает над предоставлением качественного контента, соблюдающего российское законодательство.

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    9 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Минцифры возобновило обсуждение вопроса о высвобождении частот для 5G

    Минцифры запустило обсуждения о высвобождении частот 3,4-3,8 ГГц для 5G

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возобновлении дискуссии по высвобождению частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц, который считается лучшим для 5G, но пока занят спецслужбами.

    Минцифры России возобновило обсуждение вопроса о высвобождении так называемого «золотого диапазона» частот для нужд 5G. Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что дискуссия активизирована вновь, хотя пока без конкретных решений, передает РИА Новости.

    «Дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена. Но без конкретики, сейчас точно ничего не скажем, но, по крайней мере, с нами начали обсуждение. Ну это уже, так сказать, лед тронулся. Это очень хорошо», – сказал он на конференции «Ведомости Телеком 2025».

    «Золотой диапазон» представляет собой полосу частот 3,4-3,8 ГГц, которая считается оптимальной для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. На данный момент эти частоты заняты различными пользователями, включая спецслужбы.

    Шадаев уточнил, что частоты этого диапазона пока не будут представлены на аукционе частот для 5G, так как любые шаги по изменению текущего использования диапазона требуют дальнейшего обсуждения и согласования.

    Как сообщала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, Роскосмос разработал радиочастотный план, освобождающий полосу в 225 МГц для 5G-связи, что поспособствует развитию сетей в России.

    Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко сообщал, что пилотные зоны сети пятого поколения (5G) появятся в каждом регионе России к 2030 году.

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    8 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Дипмиссия Сирии в Москве подтвердила взлом соцсетей посольства

    Посольство Сирии в Москве подтвердило взлом своего Telegram-канала

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Сирии в Москве подтвердило взлом Telegram-канала и опровергло сообщения о смене посла республики.

    Соцсети дипмиссии Сирии в Москве, в частности Telegram-канал, подверглись взлому. Никакой официальной информации о смене посла республики не поступало, передает ТАСС.

    «Telegram-канал посольства был взломан. Официальной информации ни от МИД, ни от посольства не поступало», – сообщил источник агентства в дипмиссии.

    Это заявление прозвучало после появления ложных сообщений о назначении нового посла Сирии в Москве. В частности, сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД страны утверждало, что посол республики принял решение о переводе из Москвы, а дипмиссией будет управлять временный поверенный.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю, Россия продолжает поддерживать официальные дипломатические каналы с новыми властями Сирии, а также взаимодействует с сирийскими представителями при ООН.


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    8 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Роскомнадзор запустил маркировку каналов-десятитысячников в соцсетях

    Соцсети в России стали маркировать каналы с более чем 10 тыс. подписчиков

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские соцсети внедрили сервисы для автоматической маркировки каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, что упростило процесс регистрации и получения статуса «А+».

    Российские социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube, запустили сервисы, позволяющие блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков автоматически получать маркировку «А+», которая легализует присутствие в цифровом пространстве, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

    «Сервисы упрощают и регистрацию новых каналов – не требуется вводить номер заявления в описании своей страницы», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным Роскомнадзора, данная инновация является частью постановления правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 1963. Документ регулирует предоставление информации владельцами крупных каналов в социальных сетях в Роскомнадзор. С 1 ноября 2024 года владельцы таких страниц могут подавать свои данные через «Госуслуги», а с 1 января 2025 года регистрация стала обязательной.

    На данный момент Роскомнадзор зарегистрировал более 134 тыс. страниц, соответствующих критериям. Нововведения позволяют автоматизировать процесс и упростить обязательные процедуры для владельцев популярных каналов в России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева считает, что Рунет, несмотря на санкции, развивается и обладает значительным потенциалом.

    В марте сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова сообщила, что после трехлетнего процесса АБА добилась добавления новых кодов ОКВЭД, описывающих деятельность в соцсетях, что обеспечит юридическую определенность.

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    9 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Депутаты предложили освободить от НДФЛ женщин с детьми

    Миронов и Бабаков внесли в ГД законопроект об освобождении от НДФЛ матерей с детьми

    Tекст: Ирма Каплан

    Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий женщин с детьми от налога на доходы физических лиц в зависимости от количества детей и уровня дохода.

    Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщинами с детьми. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс.

    «Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», – передает слова Миронова ТАСС.

    Согласно законопроекту, женщины в возрасте до 30 лет будут освобождены от налога на доход в случае рождения или усыновления первого ребенка, если их доход не превышает троекратный минимальный размер оплаты труда.

    Также отменить НДФЛ предлагается женщинам любого возраста, имеющих второго ребенка, при условии, что их доход не превышает четырехкратный минимальный размер оплаты труда.

    По словам соавтора инициативы Александра Бабакова, законопроект призван поддержать  женщин, совмещающих работу и материнство, стать шагом к семейно-ориентированной экономике и инвестицией в будущее, а не простой налоговой льготой.

    Как писала ранее в апреле газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит увеличить налоговые льготы для семей с детьми, включая выплаты работодателей при рождении ребенка.

    До этого президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле предложил  увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тыс. до 1 млн рублей.

    В ноябре 2024 года в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный.

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    10 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Подростку из Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве школьника

    Подросток из Подмосковья признал вину в убийстве 9-летнего мальчика ножом

    Tекст: Вера Басилая

    В Подмосковье 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве девятилетнего мальчика, которого он зарезал ножом, свою вину он признал, сообщает Следственный комитет.

    По данным следствия, преступление произошло в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа 9 апреля, когда подросток напал на школьника с ножом. В результате полученных ножевых ранений мальчик скончался, сообщается в Telegram-канале СК.

    Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. После убийства подросток пытался инсценировать нападение на себя, но вовремя получил необходимую медицинскую помощь. Следственные органы предъявили ему обвинение поч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России, касающейся убийства малолетнего.

    По информации следственных органов, место происшествия было тщательно осмотрено, а также проведены обыски по месту жительства обвиняемого. Назначены судебные экспертизы для дальнейшего расследования дела. Следователи и криминалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в Саратовской области правоохранительные органы задержали подростка, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича.

    В поселке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток арестован после убийства двенадцатилетней девочки, причиной которого стал конфликт, переросший в насилие с применением ножа.

    В Сергиевом Посаде пятнадцатилетний подросток убил свою мать топором и сам сдался полиции.

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    10 апреля 2025, 10:12 • Новости дня
    Преступники начали заманивать подростков в наркоторговлю работой курьера

    МВД предупредило о заманивании подростков в наркоторговлю работой курьера

    Tекст: Вера Басилая

    Злоумышленники используют объявления о высокооплачиваемой работе курьером для вовлечения подростков в наркоторговлю, обещая, что ответственность за это им не грозит, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, подростков привлекают к наркоторговле через объявления в мессенджерах, на теневых сайтах и с помощью граффити на зданиях. Преступники заверяют подростков, что им ничего не грозит из-за того, что они несовершеннолетние.

    По ее словам, после выявления криминального характера деятельности подросткам предлагается предоставить фото с документами якобы для страховки от кражи товара. На самом деле, эти данные используются для шантажа и давления на них. Известны случаи, когда подростков избивали и вымогали деньги.

    Ирина Волк напомнила, что участие в наркоторговле – преступление, за которое по ст. 228.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного. Она призвала подростков подумать о последствиях и посоветовала родителям уделять внимание интересам детей.

    Согласно данным МВД, с 2022 года количество наркопреступлений среди подростков в России увеличилось в 1,8 раза, а сбыт наркотиков вырос в 2,4 раза.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, так как в прошлом году более 3,5 тыс. преступлений подростков касались незаконного оборота наркотиков.

    В Общественной палате предложили наказывать подростков за наркопреступления по-взрослому со второго раза.

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