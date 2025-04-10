Российские военные высоко оценили прицелы «Швабе» от Ростеха

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прицелы для винтовок и разведывательные приборы производства холдинга «Швабе» Ростеха получили высокую оценку от российских военнослужащих. Эти устройства применяются в зоне боевых действий и были протестированы на полигоне в Мулино Нижегородской области. Мероприятие прошло с участием заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева, сообщает ТАСС.

В ходе испытаний эксперты и инструкторы проверили образцы в условиях, приближенным к боевым, и передали опыт работы с устройствами. Представители Ростеха отметили, что устройства показали высокую меткость стрельбы и защиту от засветки, а также имеют возможности для скрытого наблюдения за противником.

Гендиректор «Швабе» Вадим Калюгин подчеркнул, что разработки компании помогают сухопутным войскам повышать технический потенциал и боеготовность. Линейка продукции включает как устройства для снайперских винтовок, так и мобильные комплексы с телевизионными и тепловизионными каналами, лазерным дальномером и навигационным модулем.

Госкорпорация Ростех отметила, что прицелы и разведывательные приборы «Швабе» предназначены для работы в любых погодных условиях, как днем, так и ночью, что делает их универсальными в боевых действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта, позволяющую управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе». На выставке IDEX 2025 «Швабе» представил новые прицелы.