Депутат Пагано предложила Аргентине и России вести торговлю в национальных валютах

Tекст: Денис Тельманов

Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии «Свобода наступает» Марсела Пагано, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте, что делает использование национальных валют в торговле с Россией логичным шагом.



Депутат обратила внимание на необходимость восстановления торгового баланса и увеличения валютных резервов страны. Она отметила, что президент Аргентины регулярно подчеркивает эти задачи, но вопрос валюты транзакций остается без внимания.

Пагано также напомнила, что подобная схема успешно работала в прошлом в нефтяном секторе с Венесуэлой. В ее выступлении на заседании делового клуба России и Аргентины она выразила поддержку идеи базирования торговли на национальной валюте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах для защиты торговли от санкций, а в объединении БРИКС не обсуждается создание общей валюты, акцент делается на формировании совместных инвестиционных платформ.

