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Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Хазарадзе
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение лидеру партии «Сильная Грузия» Мамуке Хазарадзе за его неявку на заседание парламентской комиссии, расследующей преступления эпохи бывшего президента Михаила Саакашвили.
В заявлении прокуратуры отмечается, что Мамуке Хазарадзе предъявлено обвинение в связи с его неявкой на заседание комиссии, что нарушает обязательные нормы, установленные законодательством Грузии, передает ТАСС.
Ведомство подчеркивает важность сотрудничества всех сторон в расследовании преступлений, совершенных в период правления Саакашвили.
Партия «Сильная Грузия» неоднократно критиковала расследования, связанные с бывшим президентом, считая их политически мотивированными. Хазарадзе, в свою очередь, не комментировал предъявленные обвинения.
Напомним, оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе, кандидат в премьер-министры от грузинской радикальной оппозиции, в феврале поменял прежние антироссийские взгляды и высказался за переговоры с Россией в случае его прихода во власть.