Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Кандидат в премьеры от грузинской оппозиции неожиданно высказался за связи с Россией
Оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе, кандидат в премьер-министры от грузинской радикальной оппозиции, неожиданно поменял прежние антироссийские взгляды и высказался за переговоры с Россией в случае его прихода во власть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Пирвели» («Первая») Хазарадзе, глава оппозиционной партии «Лело», заявил, что в случае его премьерства он «восстановит стратегические отношения с США, возобновит отношения с ЕС и начнет переговоры с Россией».
«Налажу отношения с Россией», – пообещал Хазарадзе.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе напомнил, как ранее оппозиционер требовал разорвать все отношения с Россией, «обрушив экономику Грузии и втянув ее в военное противостояние с Россией».
По его мнению, «оппозиция получила новые задания от иностранных хозяев – изменить риторику в отношение России».
В ноябре 2023 года банкир и его партия заявляли, что Грузия должна ужесточить визовый режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года.
По его словам, также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии.
Радикально настроенный оппозиционер предлагал запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов. Он требовал прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.