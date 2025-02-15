Кандидат в премьеры от грузинской оппозиции неожиданно высказался за связи с Россией

  • Новость часаКремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину
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    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины
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    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы
    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    Захарова отметила утрату интереса в Мюнхене к «клоунам на Банковой»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    9 комментариев
    15 февраля 2025, 17:31 • Новости дня

    Кандидат в премьеры от грузинской оппозиции неожиданно высказался за связи с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Оппозиционный банкир Мамука Хазарадзе, кандидат в премьер-министры от грузинской радикальной оппозиции, неожиданно поменял прежние антироссийские взгляды и высказался за переговоры с Россией в случае его прихода во власть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Пирвели» («Первая») Хазарадзе, глава оппозиционной партии «Лело», заявил, что в случае его премьерства он «восстановит стратегические отношения с США, возобновит отношения с ЕС и начнет переговоры с Россией».

    «Налажу отношения с Россией», – пообещал Хазарадзе.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе напомнил, как ранее оппозиционер требовал разорвать все отношения с Россией, «обрушив экономику Грузии и втянув ее в военное противостояние с Россией».

    По его мнению, «оппозиция получила новые задания от иностранных хозяев – изменить риторику в отношение России».

    В ноябре 2023 года банкир и его партия заявляли, что Грузия должна ужесточить визовый режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года.

    По его словам, также в целях защиты рынка труда должно быть ограничено право россиян на работу в Грузии.

    Радикально настроенный оппозиционер предлагал запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов. Он требовал прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.

    14 февраля 2025, 19:15 • Новости дня
    Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России

    Глава МИД КНР Ван И: Никто не сможет предоставить Китаю столько газа, сколько Россия

    Глава МИД Китая ответил в Мюнхене на призыв перестать закупать газ у России
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции подчеркнул, что КНР продолжит закупать газ у России, несмотря на санкции, так как это необходимо для удовлетворения потребностей китайского народа.

    Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай будет продолжать закупать газ у России в интересах своего народа. Он отметил, что Китай удовлетворяет потребности своего населения в газе благодаря российским поставкам, и выразил мнение, что санкции, препятствующие этим поставкам, бесполезны, передает ТАСС.

    «Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», – подчеркнул Ван И в своем выступлении.

    Ранее президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.

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    15 февраля 2025, 02:25 • Новости дня
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене

    Захарова обратила внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

    «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» – заявила Захарова в Telegram.

    На опубликованном видео Зеленский невнимательно слушает вопрос прессы, постоянно отводит глаза, мотает головой, часто и непонятно меняет выражение лица, передает ТАСС.

    «Регнум» отмечает, что на его странное поведение обратили внимание журналисты и пользователи Сети. «Многие комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков», – заявило агентство.

    Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    14 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.

    Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.

    Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.

    По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.

    Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.

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    15 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы

    Силовики обыскали отель в Москве, где Хакамада выступала на вечеринке ко Дню влюбленных

    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовики провели обыск в отеле Savoy в Москве, где проходила вечеринка ко Дню святого Валентина с участием Ирины Хакамады.

    Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в отеле Savoy в центре Москвы, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash и Telegram-канал Shot.

    На мероприятии, где выступала известная российская общественная деятельница Ирина Хакамада, было около 80 гостей. Посетители наслаждались диджейскими сетами Хакамады, причем стоимость места за столиком варьировалась от 50 до 150 тыс. рублей.

    По данным «Рен-ТВ», силовики провели обыск помещения с использованием служебной собаки в поисках запрещенных веществ. Некоторые посетители были вынуждены лечь на пол, где были обнаружены пакетики с «неизвестным порошком». В процессе обыска были задержаны несколько человек, которых доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

    В результате обыска в одной из машин, припаркованных у отеля, был найден пистолет. В настоящее время компетентные органы занимаются проверкой законности ношения обнаруженного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя.

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    14 февраля 2025, 21:12 • Новости дня
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    @ Alex Babenko/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону половину будущих минеральных ресурсов Украины, пишет Washington Post (WP).

    По информации WP, США предложили Зеленскому подписать документ во время встречи в Мюнхене, но он отказался, передает РИА «Новости». В соответствии с документом, Америка получила бы права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности. Он также сообщал, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.

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    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

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    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    15 февраля 2025, 03:30 • Новости дня
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot

    WSJ связала удар ЗРК Patriot по украинскому F-16 с решением Байдена «скрыть ключевую технологию» от Киева

    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    @ Bjorn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-16 украинских ВВС, разбившийся в августе 2024 года, мог быть сбит ошибочно системой ЗРК Patriot из-за отсутствия «ключевой технологии», которую США скрыли от Киева, пишет Wall Street Journal.

    «Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага», – пишет Wall Street Journal.

    Издание связывает инцидент с отсутствием тактической сети обмена данными Link 16, используемой для идентификации союзников и противников. Link 16 применяется в самолетах США и Европы и позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Газета со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка и другие источники пишет, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО не были оборудованы Link 16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot. Wall Street Journal заявляла, что крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    15 февраля 2025, 02:47 • Новости дня
    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США

    На Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых

    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона отложила встречу украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом из-за недовольства правками Украины к соглашению о полезных ископаемых, заявили украинские СМИ.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

    Коментарии (10)
    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

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    15 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене

    Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене

    Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Модератор не разрешила Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции говорить на украинском языке, следует из видео конференции.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.

    Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.

    На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.

    Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание
    Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») грузинского радикала Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, остановил вещание на шестой год работы из-за финансовых проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем заявлении телеканал обвинил в проблемах одного из учредителей, бизнесмена Зазу Окуашвили.

    Как отмечается, «Окуашвили служит «русскому режиму» и закрывает главный критический канал страны».

    «Работаем, чтобы изыскать средства восстановить эфир», – отмечено в заявлении.

    «Мтавари» остановил все передачи, которые выходили в прямом эфире. Это информационные программы, ток-шоу, утренние, дневные и вечерние передачи с участием приглашаемых в студию гостей.

    В декабре грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Заза Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях и доведении телеканала до банкротства.

    В том числе он говорил о колоссальных зарплатах директоров. Так, Гварамия получал на канале ежемесячно около 90 тыс. лари (32 тыс.и долларов).

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    14 февраля 2025, 19:51 • Новости дня
    МВД предупредило о критической уязвимости в WhatsApp
    МВД предупредило о критической уязвимости в WhatsApp
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезная уязвимость в WhatsApp позволяет шпионскому программному обеспечению Graphite проникать на устройства пользователей через зараженные PDF-файлы, сообщили в МВД России.

    Уязвимость дает возможность вредоносному программному обеспечению Graphite автоматически проникать на мобильные устройства пользователей, его распространение происходит через зараженные PDF-файлы, указало ведомство в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

    Такие файлы часто распространяются в групповых чатах. Установка трояна на устройство происходит без каких-либо действий со стороны пользователей, таких как открытие файлов или переход по ссылкам.

    «Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей», – заявил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры Георгий Волков.

    Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники продолжают звонить россиянам, вводя в заблуждение насчет «обновления» аккаунта на «Госуслугах».

    Коментарии (4)
    15 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США

    Зеленский заявил о низких шансах Украины на выживание без помощи США

    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выживание Украины окажется под угрозой, если США прекратят предоставлять Киеву помощь, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на NBC.

    Он заявил, что «это будет очень-очень сложно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.

    Советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, отметив, что Украине было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, несмотря на сложность его реализации.

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    Эйфория накрыла рубль и российские рынки

    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины

    Судьба договора о поставках украинских редкоземельных металлов в США оказалась под вопросом. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене завершилась по сути ничем – каждая из сторон отвергла предложения другой. Для чего на самом деле украинскому руководству необходимо это соглашение, удастся ли его вообще заключить, и почему для нового президента США оно может стать тренировкой в преддверии новых этапов торговых войн? Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Мигранты из Средней Азии стали пугать Прибалтику

    Латвийские националисты недолго радовались тому, что их страну в последнее время активно покидают русские. Оказалось, что им на смену идут жители совсем другой страны. «Латвию сознательно загрязняют чужаками», заявляют местные националисты – а все потому, что государство активно привлекает тысячи гастарбайтеров из Средней Азии. Как и почему это происходит и к каким приводит последствиям? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Россия уже выиграла от переговоров с США

      Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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