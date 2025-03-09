Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани, Астрахани и Нижнем Новгороде
В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.
Сообщается, что ограничения введены в Астрахани (Нариманово; код ИКАО: URWA) с 01:05 мск, в Казани (UWKD) с 02:00 мск и в Нижнем Новгороде (Строгино; UWGG) с 02:59 мск.
По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров и гарантировать бесперебойность авиасообщения.
Ранее аэропорт Волгограда приостановил отправку и прием рейсов.