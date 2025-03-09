  • Новость часаВ трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов
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    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 05:12 • Новости дня

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани, Астрахани и Нижнем Новгороде

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения полетов
    @ Aleksey Smyshlyaev/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Сообщается, что  ограничения введены в Астрахани (Нариманово; код ИКАО: URWA) с 01:05 мск, в Казани (UWKD) с 02:00 мск и в Нижнем Новгороде (Строгино; UWGG) с 02:59 мск.

    По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что все задействованные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров и гарантировать бесперебойность авиасообщения.

    Ранее аэропорт Волгограда приостановил отправку и прием рейсов.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в подземной трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    8 марта 2025, 14:04 • Новости дня
    Прокуратура Казахстана заблокировала счета россиян из-за расследования

    Tекст: Александра Юдина

    В Казахстане блокированы банковские счета российских релокантов из-за уголовного дела, причастность которых к преступлению не подтверждена, однако они могут выступать свидетелями, сообщает Казахстанское телеграфное агентство.

    Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета около двух тысяч российских релокантов, передает Ura.ru.

    Счета были заблокированы в связи с возбуждением уголовного дела, однако подробности дела не разглашаются.

    В чате «Арест счетов», состоящем преимущественно из россиян, обсуждается, что блокировка произошла 7 марта по инициативе департамента полиции Петропавловска.

    «Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», – говорится в сообщении чата.

    Люди, связавшиеся с департаментом полиции, узнали, что уголовное дело не возбуждено против них лично, они, вероятно, являются свидетелями.

    Под блокировку попали также жители Казахстана. Эксперты чата предполагают, что дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.

    Пресс-служба прокуратуры СКО подтвердила наличие уголовного дела, заверив, что все ограничения будут сняты после завершения проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд крупных казахстанских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за санкций.

    У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок.

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    8 марта 2025, 09:34 • Новости дня
    ВСУ разграбили храм под Суджей в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки Курской области, повредив культурное наследие региона, рассказал военный священник, протоиерей Александр Зинченко.

    По его словам, солдаты ВСУ разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки Суджанского района Курской области, вынеся большинство икон и церковных принадлежностей. Иконостас остался нетронутым, передает ТАСС.

    По словам Зинченко, он посещал Борки, когда в Плехово еще шли бои.

    «Мы в баул собрали несколько икон и все. А больше и не было, все разворовано ВСУ», – отметил он.

    В конце октября, отступая из села Борки, солдаты ВСУ заминировали входные двери церкви, что привело к значительным повреждениям здания. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения объекта культурного наследия – ансамбля Свято-Знаменской церкви.

    Ансамбль церкви в селе Борки был заложен в 1886 году и включен в реестр памятников архитектуры регионального значения. Само здание и ограды находятся под охраной, сообщает сайт Курской епархии.

    Ранее протоиерей УПЦ Андрей Павленко сообщил, что ВСУ используют храмы для прикрытия, устанавливая пулеметы в алтарях, и эти здания служат точками наводки в боевых действиях.

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    8 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    ГСЧС Украины сообщила о повреждении критической инфраструктуры в Одессе

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры, включая ангар с сельскохозяйственной техникой, станцию технического обслуживания и четырехэтажное промышленное здание, сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

    ГСЧС Украины заявила о повреждении объектов критической инфраструктуры в Одессе, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на субботу, и, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Кроме того, стало известно о повреждении ангара, где хранилась сельскохозяйственная техника, а также станции техобслуживания и четырехэтажного промышленного здания.

    По словам представителей ГСЧС, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий происшествия.

    Ранее взрывы прогремели в Полтавской и Сумской областях Украины, а также в Одессе. В Черкасской области Украины прозвучала воздушная тревога, в районе города Черкассы произошли взрывы.

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    8 марта 2025, 23:02 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

    МВД сообщило о задержании двух мужчин за похищение подростка для вымогательства

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка, с целью вымогательства 300 тыс. рублей, часть из которых была переведена в криптовалюте.

    Как сообщили в МВД, инцидент произошел вечером 6 марта. Двое неизвестных избили подростка и против его воли посадили в автомобиль, после чего несколько часов возили его по городу. Угрожая расправой, они требовали от юноши 300 тыс. рублей за его освобождение. Эти деньги якобы шли в счет несуществующего долга, передает ТАСС.

    Отец подростка, находившийся в другом городе, перевел своему сыну деньги, чтобы тот смог расплатиться с похитителями. Часть суммы была передана наличными, а часть – в виде криптовалюты. После получения денег похитители отпустили молодого человека и скрылись.

    Подозреваемыми оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний мужчина из Коми. Оба были задержаны полицией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке.

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    8 марта 2025, 08:34 • Новости дня
    Вулин заявил о попытке столкнуть Сербию с Россией через протесты

    Вулин: Протесты в Сербии направлены на смену власти и ухудшение отношений с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы сербского правительства Александр Вулин заявил о попытке Запада через протесты в Сербии сменить власть и ухудшить отношения с Россией.

    По его словам, протесты в Сербии организованы с целью смены власти и ухудшения отношений страны с Россией, передает РИА «Новости».

    Вулин добавил, что протесты лишены социальной подоплеки и представляют собой цветную революцию, целью которой является не улучшение материального положения граждан, а свержение действующего правительства.

    Он также отметил, что Запад стремится установить в Сербии правительство, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».

    Протесты в Сербии начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале Нови-Сада, в результате которого погибли 15 человек. Студенты и сторонники оппозиции активно блокировали работу учебных заведений и перекрывали дороги. Среди их требований – публикация документации о реконструкции вокзала и наказание виновных в трагедии.

    Власти постепенно выполняют требования протестующих: в открытый доступ выложены документы по реконструкции вокзала, ведется расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в центре Белграда, где проходили массовые протесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде сторонники оппозиции устроили потасовку у здания Скупщины, пытаясь сорвать заседание. Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.

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    8 марта 2025, 22:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник стал причиной пожара в доме в Ростовской области

    Пожар вспыхнул в доме в Ряженом из-за падения украинского беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в селе Ряженое Ростовской области загорелся частный дом.

    В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за падения украинского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание. Семья, проживающая в доме, и жители нескольких соседних домов были отселены. Власти планируют начать оценку ущерба в воскресенье.На место происшествия выехала глава района Диана Алборова.

    Ранее стало известно, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.

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    8 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда временно приостановил отправку и прием рейсов

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

    Ограничения вступили в силу в 22:05 мск с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.

    Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для поддержания безопасных условий полетов. Он подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом в данной ситуации.

    Напомним, вечером в субботу российская система ПВО сбила 16 украинских дронов над Белгородской и Ростовской областями.

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    8 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Белгородом и Ростовом

    Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских дронов над Белгородом и Ростовом

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями за полтора часа.

    Как отметили в Минобороны, между 20:00 и 21:30 мск средства противовоздушной обороны России сбили 16 украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Согласно заявлению военного ведомства, десять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и шесть – над Ростовской областью.

    В сообщении отмечается, что дежурные силы ПВО действовали оперативно и успешно предотвратили возможные угрозы.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон стал причиной пожара в доме в Ростовской области.

    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.

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    8 марта 2025, 10:40 • Новости дня
    Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как конкурс помогает добиться успеха

    Выпускницы «Лидеров России» заняли высокие должности в различных сферах

    Tекст: Александра Юдина

    В Международный женский день выпускницы «Лидеров России» рассказали о значении конкурса для карьеры, поделившись опытом управления в сферах транспорта, образования и здравоохранения.

    В Международный женский день выпускницы конкурса «Лидеры России» поделились своим опытом, рассказали, как участие в проекте оказало значительное влияние на их карьерный рост.

    Победительницы и финалистки конкурса получили высокие назначения в различных регионах России. Так, Алена Беликова стала заместителем губернатора Ростовской области и министром транспорта, а Патимат Омарова заняла должность замминистра образования Камчатского края.

    Кристина Кожокарь, финалистка четвертого сезона, отметила, что руководящие позиции требуют постоянного совершенствования навыков коммуникации и управления. Она возглавила терапевтическую службу в Новоуренгойской больнице, а также организовала окружное отделение Российского кардиологического общества.

    По мнению Кожокарь, в России более 40% руководящих должностей занимают женщины, они особенно преуспевают в здравоохранении и образовании благодаря способности к эмпатии и умению мотивировать.

    Ольга Лаврентьева, победительница пятого сезона, была назначена операционным директором сети ИТ-колледжей в Чувашии. Лаврентьева подчеркнула, что управление требует решения сложных задач, независимо от гендера. Она считает, что ей помогают справляться с трудностями две ключевые черты – эмпатия и прямолинейность.

    Екатерина Лысенко после прохождения конкурса стала помощником уполномоченного по правам человека в Московской области и организовала несколько образовательных проектов. Она отметила, что участие в конкурсе «Лидеры России» дало ей уверенность в своих возможностях и желание приносить пользу обществу. Лысенко подчеркивает значимость образования как фундамента жизни.

    Суперфиналистка Ольга Петровская работает над цифровыми решениями в образовательной сфере в Новосибирске. Она уверена, что женщины-управленцы обладают уникальными качествами, такими как гибкость мышления и высокий эмоциональный интеллект, которые помогают адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения.

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    9 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР на горловском направлении

    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР на горловском направлении за сутки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска восемь раз атаковали населенные пункты ДНР на горловском направлении, выпустив 24 боеприпаса, при этом жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Как сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, все обстрелы произошли на горловском направлении, передает ТАСС.

    В результате атак жертв среди гражданского населения не было. Кроме того, не зафиксированы повреждения жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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