Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

Tекст: Максим Попов

Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.