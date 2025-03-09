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    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    8 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии

    Карлсон заявил, что поддержка Западом конфликта против Асада привела к гибели христиан

    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против Башара Асада привела к гибели христиан в Сирии, указав на уменьшение их численности в стране.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против бывшего сирийского президента Башара Асада привела к гибели христиан, передает РИА «Новости». Карлсон подчеркнул, что Асад на протяжении десятилетий защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая христианское население. По его словам, с ослаблением позиций Асада количество погибших христиан увеличивалось.

    Карлсон отметил, что в те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали военные действия против Асада, процент христианского населения в Сирии сократился с десяти до двух. Журналист также обратил внимание на осквернение христианских святых мест после ухода Асада с поста президента.

    Карлсон выразил сомнение в том, что уничтожение древних христианских общин в регионах от Ирака до Газы является простым совпадением. Он задался вопросом о возможных причинах таких событий и призвал задуматься над этим фактом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии закрыли дороги в часть страны из-за продолжающихся боестолкновений. Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности в результате боевых действий.

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    8 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС

    Франция и Германия не могут договориться о новых кредитах для ВПК ЕС на 150 млрд евро

    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС
    @ Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противоречия между Францией и Германией могут сорвать планы еврокомиссии по выделению 150 млрд евро для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС из-за разногласий по условиям открытости финансирования.

    Как пишет РИА «Новости», противоречия между Францией и Германией создают угрозу для планов Европейской комиссии по выделению 150 млрд евро в виде новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса Европейского союза. Газета Financial Times сообщает, что конфликт между Парижем и Берлином связан с вопросом открытости финансирования для стран за пределами ЕС, что вызывает несогласие у Франции.

    Ранее из-за схожих противоречий между странами было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой планировалось в размере 1,5 млрд евро. Источник сообщает, что на этот раз проблема может стать более серьезной из-за значительного увеличения суммы.

    Европейские дипломаты, участвующие в переговорах, выражают сомнения в возможности оперативно согласовать проект, учитывая сложность согласования даже меньших сумм. Один из дипломатов отметил: «Мы находимся на стадии, которая требует согласования во имя скорости, а не идеала».

    Старшие представители еврокомиссии ведут интенсивные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами ЕС, чтобы избежать блокировки решения на стадии одобрения. Европейский чиновник подчеркнул сложность задачи: «С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны продолжили поддерживать Украину, несмотря на экономические и политические трудности внутри Европейского союза. Сообщалось, что США превращают НАТО в коммерческий сервис, что вызывает недовольство среди европейских членов альянса. Писала газета ВЗГЛЯД, что попытка Европы нарастить собственные военные возможности может привести к расколу внутри Европейского союза и его самоизоляции.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп планирует отправить 35 тыс. военных в Восточную Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обдумывает вывод 35 тыс. американских военных из Германии и их переброску в Венгрию и другие страны Восточной Европы, чтобы укрепить свое влияние в регионе, пишет Telegraph.

    По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военных из Германии и отправку их в Восточную Европу, включая Венгрию, передает РИА «Новости».

    Источники отметили, что этот шаг может негативно сказаться на отношениях США и Европы.

    По информации издания, Трампа раздражает политика Европы, которая, по его мнению, способствует эскалации военных конфликтов.

    Этот фактор побуждает американского президента рассматривать решение о переброске войск. В настоящий момент около 160 тыс. американских военных уже размещены в различных странах мира.

    Эксперты считают, что возможная передислокация войск может усилить напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, поскольку это может восприниматься как давление на страны НАТО с целью усиления их оборонительных обязательств.

    Ранее власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

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    8 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре

    Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор

    Tекст: Максим Попов

    В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор, сообщил Syria TV.

    По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.

    Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.

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    8 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    NYT: Трамп преподнес России подарок, отвернувшись от Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США преподнес подарок Москве, отстранившись от Европы, что вызвало шок в Европейском союзе из-за необходимости перевооружения, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что на протяжении десятилетий Советский Союз «пытался отделить» США от Европы, таким образом, отстранившись от ЕС, президент США за несколько недель преподнес Москве подарок, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что политики в Европе находятся в шоке, поскольку континент оказался перед колоссальной задачей по перевооружению.

    Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    8 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Сирийский патруль попал в засаду в Латакии

    Патруль безопасности Сирии в Латакии попал в засаду: один погиб, двое ранены

    Tекст: Мария Иванова

    В Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада, что привело к гибели одного человека и ранению двоих.

    Агентство SANA сообщает, что в провинции Латакия, неподалеку от города Эль-Хаффа, патруль департамента общественной безопасности столкнулся с засадой, устроенной вооруженными сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. В результате инцидента один представитель сирийских сил безопасности погиб, а двое получили ранения, сообщает ТАСС.

    С 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, который является домом для алавитов, религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

    В ответ на эти столкновения власти Сирии направили в указанные провинции армейские части и бронетехнику, а в основных городах был введен комендантский час.

    Министерство обороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами страны после двухдневных боев, которые стали самым серьезным вызовом для переходного правительства в Дамаске с момента смены власти в декабре прошлого года.

    По данным управления внутренних дел Латакии, во время подавления мятежа погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Также урдский телеканал Rudaw сообщал о гибели 229 мирных граждан.

    В субботу Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

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    8 марта 2025, 16:02 • Новости дня
    США и курды захватили лидера ячейки ИГ в Сирии

    Курды при поддержке США захватили лидера ИГ Салаха аль-Абдуллу в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курдские «Сирийские демократические силы» при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) Салаха Мохаммада аль-Абдуллу на востоке Сирии.

    Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке США провели успешную операцию на востоке Сирии, захватив лидера ячейки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальное заявление центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

    В ходе операции, проведенной СДС совместно с силами CENTCOM, был задержан Салах Мохаммад аль-Абдулла, который возглавлял одну из ячеек ИГ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии . Сообщалось, что США начали строительство новой военной базы на севере Сирии начали. Газета ВЗГЛЯД писала, что вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю развяжет.

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    8 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Эксперт заявил о нехватке возможностей Европы для замены помощи США Украине

    Эксперт заявил о нехватке технических возможностей Европы для замены помощи США Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в интервью немецкой газете Welt отметил недостаток технических возможностей Европы для самостоятельного обеспечения Украины в контексте приостановки помощи США.

    Он высказал мнение, что Европа не имеет достаточных технических возможностей для замены помощи, которую США предоставляют Украине, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Шуларик подчеркнул, что увеличение поддержки Украины не стало бы экономической проблемой для Европы, но она не способна производить такие высокотехнологичные системы, как комплексы Patriot или спутниковые системы Starlink.

    Он отметил, что ЕС необходимо устранить пробелы в собственных возможностях.

    Шуларик также призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы Европа не отставала от США и Китая.

    Он подчеркнул, что европейцам не хватает возможностей для надежной самозащиты и предотвращения возможных нападений без участия США, особенно в таких областях как спутниковая разведка и ракеты большой дальности.

    Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    8 марта 2025, 16:40 • Новости дня
    Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

    Стармер сообщил о готовности Австралии помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

    В заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора между Стармером и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе, говорится, что Австралия готова поддержать коалицию стран, стремящихся обеспечить мир на Украине, передает ТАСС.

    Кроме того, Стармер и Альбанезе обсудили предстоящую встречу министров обороны, которая должна пройти 11 марта в Париже. Во время этой встречи главы оборонных ведомств стран-участниц рассмотрят возможность направления миротворческих сил на Украину.

    Лидеры также обсудили важность партнерства в рамках военного блока AUKUS, который включает Великобританию, Австралию и Соединенные Штаты. Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Посол России Юрий Филатов сообщил, что ирландские власти хотят направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

    На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

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    8 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    В Латвии призвали увеличить число войск и техники НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на канале CBC News обратился с призывом увеличить численность контингента НАТО и размещенной на территории страны военной техники для укрепления восточного фланга альянса.

    Спрудс заявил о необходимости увеличения численности контингента НАТО в Латвии, подчеркнув, что наличие дополнительного военного присутствия необходимо для усиления защиты как самой Латвии, так и ее союзников по Евросоюзу и НАТО, передает Ura.ru.

    По его словам, речь идет о защите не только Латвии, но и всего региона, а также о стратегической защите восточного фланга альянса.

    Телеканал CBC News также сообщил, что Спрудс выразил желание видеть больше военной техники, размещенной в стране.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу.

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    8 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Активист с флагом Палестины залез на Биг-Бен в Лондоне

    Активист забрался на Биг-Бен с флагом Палестины и перекрыл движение на мосту

    Tекст: Вера Басилая

    Активист с флагом Палестины, босой и с пораненными ногами, забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.

    В Лондоне босой мужчина с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена, часовой башни Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Движение по северной части Вестминстерского моста перекрыто, так как пожарные используют подъемник для того, чтобы снять активиста с высоты более десяти метров, передает ТАСС.

    Сотрудники полиции и спасательных служб, которые ведут с мужчиной переговоры, стараясь предотвратить трагедию. На фотографиях и видео, которые активист выкладывает в социальных сетях, видно, что ему удалось подняться по облицованному известняком фасаду, но при этом он сильно поранил ноги.

    Ранее в субботу группа пропалестинских активистов распылила краску на здания гольф-клуба в Шотландии, принадлежащего президенту США, выражая протест против американских планов относительно переселения палестинцев.

    Напомним, президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия.

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    8 марта 2025, 14:31 • Новости дня
    В Сирии закрыли дороги в часть страны из-за боестолкновений

    Минобороны Сирии закрыло дороги в Латакию и Тартус после боестолкновений

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений, сообщило сирийское госагентство SANA.

    Министерство обороны Сирии и силы безопасности приняли решение о закрытии дорог, ведущих в прибрежные районы страны, такие как Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».

    Госагентство Сирии сообщает, что после восстановления контроля над большинством районов, Министерство обороны в координации с управлением общей безопасности принимает меры для выявления и пресечения нарушений.

    Для усиления контроля была сформирована комиссия, задачей которой является выявление нарушений и привлечение к военному суду тех, кто не подчинился приказам военного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал сторонников Башара Асада сложить оружие и заявил о намерении новых властей преследовать остатки прежнего режима.

    До этого сообщалось, что в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента Башара Асада.

    Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.

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    9 марта 2025, 00:42 • Новости дня
    Курдский телеканал сообщил о 532 погибших в столкновениях в Сирии

    Rudaw: За два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя

    Tекст: Максим Попов

    На сирийском побережье в Латакии, Тартусе и Хомсе с 6 марта разгорелись ожесточенные столкновения, в результате которых погибли 532 мирных жителя, преимущественно алавиты, сообщил Rudaw.

    По информации телеканала, с начала столкновений общее число погибших достигло 745 человек, включая 213 бойцов. Из них 93 были представителями сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям, и 120 – членами вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

    Напомним, 6 марта в указанных провинциях начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты, составляющие 12% населения Сирии. В ответ власти направили армейские части и бронетехнику, а также ввели комендантский час в главных городах.

    7 марта Минобороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами. По данным управления внутренних дел Латакии, при подавлении мятежа погибло 50 сотрудников сил безопасности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус до 11 марта приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

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    9 марта 2025, 00:01 • Новости дня
    В Сирии приостановили занятия в школах из-за столкновений

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений

    Tекст: Максим Попов

    Министерство просвещения Сирии распорядилось приостановить занятия в школах Латакии и Тартуса до 11 марта из-за вооруженных столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает SANA.

    По информации агентства, Министерство просвещения переходного правительства Сирии приостановило школьные занятия в провинциях Латакия и Тартус до 11 марта, передает ТАСС.  Как отметил глава ведомства Назир аль-Кадри, это решение вызвано нестабильной ситуацией с безопасностью.

    «В связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в провинциях Тартус и Латакия мы поручили департаментам образования в этих провинциях приостановить занятия в школах в воскресенье и понедельник», – приводит его слова агентство.

    Напомним, столкновения начались 6 марта в разных районах провинции Латакия между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Ожесточенные бои зафиксированы в Джебле, где проживают алавиты, к которым принадлежат бывший президент и его семья. Бои также велись в провинциях Тартус и Хомс.

    Минобороны Сирии ранее заявило, что контроль над прибрежными районами восстановлен, но операция по поиску мятежников продолжается. Эти столкновения стали самыми масштабными после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. По данным управления внутренних дел Латакии, в ходе операций погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Курдский телеканал Rudaw сообщил о 229 погибших мирных жителях в результате боев.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

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    9 марта 2025, 01:01 • Новости дня
    Движение ХАМАС приступило к обсуждению второй фазы перемирия в Газе

    ХАМАС предложил обмен заложников и вывод войск для второй фазы перемирия

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками условия второй фазы перемирия в Газе, включая обмен заложников на заключенных.

    Палестинское движение ХАМАС ведет переговоры с посредниками о начале диалога по второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. Как отметил представитель ХАМАС Хазем Касем, организация выдвинула три основных условия для продолжения переговоров.

    «Мы сейчас ведем переговоры с посредниками и обсуждаем с ними начало консультаций касательно второй фазы соглашения. ХАМАС выдвинул три условия в качестве своей позиции на этих переговорах: необходимо обменять заложников на заключенных, обеспечить полный вывод [израильских военных] из сектора Газа и заставить Израиль взять на себя обязательства не возобновлять агрессию», – отметил Касем.

    По его словам, ХАМАС не возражает против освобождения заложников с американским гражданством, однако это должно произойти в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.


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    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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