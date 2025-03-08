Премьер Словакии защитил евродепутата после слов о России

Премьер-министр Словакии Фицо поддержал Калиняка после высказываний о России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал своего соратника по партии Smer-SD, евродепутата Эрика Калиняка, которого раскритиковали за высказывания в адрес России. Как передает РИА «Новости», Калиняк заявил в интервью словацкому изданию Interez, что Россия, если бы заняла Киев, стала бы более надежным соседом для Словакии, чем Украина. Калиняк подчеркнул, что Словакия неоднократно поддерживала Украину в экономических конфликтах с Москвой, тогда как Киев не проявлял такой же готовности помогать Братиславе в сложных ситуациях. Он также отметил, что считает русских более достойными доверия партнерами. Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» отметил, что понимает заявление Калиняка как циничное замечание и считает, что его следует интерпретировать именно в этом духе. Премьер подчеркнул, что Калиняк останется главой его команды советников в правительстве. Оппозиционная партия Progresivne Slovensko раскритиковала слова Калиняка, указав, что риторика правительства Фицо «сжигает мосты» между Словакией и ее союзниками. Украинское посольство в Братиславе выразило желание получить объяснения от словацкого министерства иностранных дел по поводу высказываний Калиняка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась входить под «ядерный зонтик» Франции, поскольку считает, что это не соответствует ее интересам. Также сообщалось, что Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи, которую страна считает неправомерно присвоенной.