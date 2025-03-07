Спутниковые операторы решили обсудить с ЕС предоставление связи Киеву взамен Starlink

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на компании, обсуждения инициированы на фоне возможного ухода компании Starlink с территории Украины, передает РИА «Новости».

Представители SES, Hisdesat и Viasat подтвердили, что обсуждают с правительствами и институтами ЕС возможность предоставления резервных возможностей связи для Украины. Ранее в этом направлении также высказалась французская компания Eutelsat, которая допустила поставку 40 тыс. терминалов связи Киеву в случае прекращения работы Starlink.

Однако, по словам директора по исследованиям консалтинговой компании AnalysysMason Люка Серра, альтернатив, которые могли бы полностью заменить Киеву Starlink, нет, даже если для этой цели будут объединены все возможности ЕС в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива Starlink на случай отключения Украины от спутниковой сети компании SpaceX. Позже украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.