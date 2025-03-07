Число выданных россиянам шенгенских виз в прошлом году выросло на четверть

АТОР сообщила о росте выдачи шенгенских виз россиянам на 25% в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), количество выданных россиянам шенгенских виз в 2024 году увеличилось до 565 тысяч, что на 25% превышает показатели предыдущего года. Из этих виз 90% были выданы с целью туризма, что составляет 5,7% от общего числа виз, оформленных странами Шенгенской зоны в 2023 году.

В АТОР ожидают, что спрос на шенгенские визы и поездки в Европу значительно возрастет в конце марта и начале апреля, когда туристы начнут планировать летний отдых. Эксперты ассоциации советуют потенциальным заявителям поторопиться, так как с приближением высокого туристического сезона процесс записи на подачу документов и получение визы может усложниться.

По данным визовой статистики, в 2023 году было отказано в выдаче шенгенской визы каждому десятому российскому заявителю, что составило более 54 тыс. отказов. Уровень отказов остался близким к показателям 2022 года (10,6%) по сравнению с 10,2% в 2021 году. В 2019 году доля отказов была значительно ниже и составляла 1,5%, добавили в ассоциации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам рекомендовали начать оформление шенгенской визы как можно раньше из-за ожидаемого увеличения спроса к летнему сезону.

После новогодних каникул процедура получения шенгенских виз для российских граждан упростилась, что оживило спрос на туры в Европу.