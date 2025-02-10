Россиянам дали совет по получению шенгенских виз

РСТ порекомендовал россиянам оформлять шенгенские визы заранее из-за роста спроса

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщила, что россиянам, планирующим поездки в Европу весной или летом, рекомендуется начать оформление шенгенской визы уже сейчас, передает ТАСС. Эксперты отмечают, что в данный момент консульства не перегружены, однако ближе к летнему сезону записаться на подачу документов станет сложнее.

По данным РСТ, турпоток за рубеж в 2024 году вырос на 25%. Рост спроса отмечается не только на направления с прямой перевозкой, но и на европейские страны. Это связано с улучшением ситуации с оформлением виз. Визу в Италию и Грецию можно получить за две-три недели, как отметил генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин: «Итальянские визы сейчас выдают очень хорошо – уже на потоке».

В BSI Group подтвердили увеличение спроса на европейские направления. Пресс-служба компании отметила, что в этом году ожидается значительный рост по сравнению с 2024 годом, особенно по Италии, Франции и Испании. Даже по Великобритании фиксируется возросший интерес, что связано с ростом спроса на обучение за рубежом.

Эксперты также напомнили, что февраль – это наиболее благоприятный период для оформления визы, поскольку еще не начался ажиотаж, связанный с майскими праздниками и летними каникулами.

Напомним, россиянам облегчили получение шенгенских виз. Ранее консул рекомендовал россиянам оформить страховой полис перед поездкой в Турцию.