Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Премьер Чехии счел обсуждение ядерного зонтика Франции преждевременным
Премьер Чехии Фиала назвал преждевременной дискуссию о французском ядерном зонтике для ЕС
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременной идею о создании общего ядерного зонтика для ЕС с использованием французского ядерного оружия, подчеркнув важность сотрудничества с США.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил мнение, что обсуждение создания общего ядерного зонтика Европейского Союза с участием французского ядерного оружия является преждевременным, передает Denník N.
Он отметил, что хотя Франция и проявляет желание поделиться своим ядерным потенциалом, прежде чем переходить к созданию автономных систем, необходимо разобраться, с каких позиций покинут ЕС Соединенные Штаты.
Фиала добавил, что в настоящее время безопасность Европы тесно связана с сотрудничеством с США. Поддержка Францией идеи создания ядерного зонтика, по его мнению, требует дальнейшего осмысления и обсуждения перед принятием каких-либо конкретных решений.
Ранее Daily Telegraph сообщал, что Франция рассматривает возможность размещения истребителей с ядерным оружием в Германии в случае вывода американских войск из региона. Такой шаг, по мнению неназванного французского чиновника, мог бы стать сигналом для России, в то время как дипломаты в Берлине считают, что это вынудит Британию принять аналогичные меры.
Издание также отмечает, что ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют важную роль в оборонной стратегии альянса. Между тем Россия выражает обеспокоенность расширением инициатив НАТО в Европе и активностью альянса у своих западных границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула его в противоречивых заявлениях по Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление Макрона, отмечая его конфронтационный характер.