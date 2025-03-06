Премьер Чехии Фиала назвал преждевременной дискуссию о французском ядерном зонтике для ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил мнение, что обсуждение создания общего ядерного зонтика Европейского Союза с участием французского ядерного оружия является преждевременным, передает Denník N.

Он отметил, что хотя Франция и проявляет желание поделиться своим ядерным потенциалом, прежде чем переходить к созданию автономных систем, необходимо разобраться, с каких позиций покинут ЕС Соединенные Штаты.

Фиала добавил, что в настоящее время безопасность Европы тесно связана с сотрудничеством с США. Поддержка Францией идеи создания ядерного зонтика, по его мнению, требует дальнейшего осмысления и обсуждения перед принятием каких-либо конкретных решений.

Ранее Daily Telegraph сообщал, что Франция рассматривает возможность размещения истребителей с ядерным оружием в Германии в случае вывода американских войск из региона. Такой шаг, по мнению неназванного французского чиновника, мог бы стать сигналом для России, в то время как дипломаты в Берлине считают, что это вынудит Британию принять аналогичные меры.

Издание также отмечает, что ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют важную роль в оборонной стратегии альянса. Между тем Россия выражает обеспокоенность расширением инициатив НАТО в Европе и активностью альянса у своих западных границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула его в противоречивых заявлениях по Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление Макрона, отмечая его конфронтационный характер.