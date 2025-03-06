Песков: Россия изучит данные о связях США с оппозицией Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что доверия к анонимным источникам СМИ нет, так как «разобраться, что правда, а что ложь, невозможно». При этом он отметил, что полученная информация не является основанием для каких-либо оценок или комментариев со стороны России, передает ТАСС.

«Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем. Но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Политолог Лариса Шеслер заявила газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены, и создает пул кандидатов для потенциальных президентских выборов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой президента США.