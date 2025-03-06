Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
Песков: Россия изучит данные о связях США с оппозицией Киева
Россия рассматривает и анализирует информацию о контактах США с украинской оппозицией, но не доверяет анонимным источникам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что доверия к анонимным источникам СМИ нет, так как «разобраться, что правда, а что ложь, невозможно». При этом он отметил, что полученная информация не является основанием для каких-либо оценок или комментариев со стороны России, передает ТАСС.
«Мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем. Но это не повод для каких-то оценок и комментариев», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Политолог Лариса Шеслер заявила газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены, и создает пул кандидатов для потенциальных президентских выборов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой президента США.