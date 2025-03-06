  • Новость часаЛавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
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    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    23 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 12:53 • Новости дня

    Глава МИД Лесото оскорбился словами Трампа о стране

    Глава МИД Лесото назвал слова Трампа о стране оскорбительными и пригласил его в гости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Лесото Мпотджоане Леджоне оскорбился словами президента США о том, что «никто никогда не слышал» о Лесото, и пригласил его посетить страну.

    Министр иностранных дел Лесото Мпотджоане Леджоне выразил свое негодование в связи с высказыванием президента США. По словам Леджоне, он был шокирован заявлением Трампа о том, что «никто никогда не слышал» о Лесото. Министр подчеркнул, что его страна значима и уникальна в мировом контексте, передает ТАСС.

    Леджоне добавил, что был бы рад пригласить президента США и весь остальной мир в Лесото, чтобы продемонстрировать уникальность своей страны. Он также отметил, что США участвуют в финансировании секторов здравоохранения и сельского хозяйства в Лесото. По мнению министра, сокращение американского финансирования уже ощутимо отразилось на здравоохранении.

    Лесото, расположенное на юге Африки, имеет население около 2 млн человек и известно как «королевство в небе» благодаря своему высокогорному расположению.

    Ранее президент США в обращении к Конгрессу заявил, что на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в южноафриканской стране Лесото, о существовании которой «никто никогда не слышал», были потрачены миллионы долларов.

    3 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме летом 2023 года могли оставить Джо Байден или его сын Хантер и пообещал начать расследование.

    Издание Daily Mail приводит слова американского лидера, который заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин могли оставить экс-президент США Джо Байден или его сын Хантер, передает «Комсомольская правда». Он назвал ситуацию отвратительной и пообещал инициировать тщательное расследование этого инцидента.

    По словам главы США, мусорные баки, которые могли содержать улики, были переполнены и грязны, с сотнями или даже тысячами отпечатков пальцев. Однако при проверке баки оказались чистыми, что, по его мнению, наводит на мысль об их преднамеренной очистке.

    В июле 2023 года сообщалось, что на территории Белого дома был обнаружен неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин. Секретная служба США доложила президенту страны о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. СМИ писали, что речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина.

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    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    3 марта 2025, 14:03 • Новости дня
    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

    Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть несколько вариантов наказания Владимира Зеленского за проявленное неуважение к Дональду Трампу. Среди них – аннулирование контрактов на оказание помощи Украине, прекращение сотрудничества в разведсфере, а также инициирование антикоррупционных расследований, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, Трамп в понедельник может рассмотреть вопрос о мерах против Киева.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

    Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

    По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

    О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

    После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    «Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

    Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

    В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

    Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




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    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

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    4 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп своим обезличенным осуждением противников мирного урегулирования конфликта на Украине предупредил так называемую европейскую «партию войны» и демократов США о будущем ухудшении их политических позиций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно».

    «Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

    «Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

    Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

    По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.

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    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

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    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    3 марта 2025, 19:34 • Новости дня
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обвинил Владимира Зеленского в провокации конфликта с администрацией Дональда Трампа и в попытках пересмотреть сделку по редкоземельным металлам.

    Уолтц в эфире Fox News заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией президента США в Белом доме, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский неоднократно пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, что привело к обострению ситуации.

    «Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – подчеркнул Уолтц.

    Кроме того, он отметил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона. По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обсуждалось продолжение конфликта в течение долгих лет, но это не является вариантом для американской администрации.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

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