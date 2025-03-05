Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Анонсирована встреча Путина и президента Абхазии в Кремле
В Кремле запланирована встреча Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, мероприятие состоится во второй половине дня в Кремле, передает ТАСС.
Эта встреча станет важной вехой в отношениях между Россией и Абхазией. Будет обсуждено текущее состояние и развитие двустороннего сотрудничества.
Ранее Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие.