Министр труда Северной Осетии получила условный срок

Суд приговорил министра труда Северной Осетии Айдарову к трем годам условно за превышение полномочий

Tекст: Вера Басилая

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова признана виновной в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости».

Ленинский райсуд Владикавказа приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в один год, а также лишил права занимать государственные должности на один год. Дело рассматривалось по статье 286 Уголовного кодекса России о превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, Айдарова в сговоре с предпринимателем и должностными лицами заключала государственные контракты без проведения конкурентных процедур. С января 2022 года по май 2023 года были заключены контракты на 50 млн рублей с единственным поставщиком на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми.

Ранее министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова была отстранена от работы «из-за системных просчетов».

До этого против замгубернатора Ростовской области возбудили уголовное дело за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.