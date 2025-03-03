Министр здравоохранения Тамбовской области отстранена «из-за системных просчетов»

Министр здравоохранения Тамбовской области Юнькова отстранена от работы на время проверки «из-за системных просчетов»

Tекст: Вера Басилая

Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что решение об отстранении от должности Юньковой было принято в связи с системными ошибками в организации функционирования здравоохранения региона. Первышов отметил, что с сегодняшнего дня Юнькова отстранена от исполнения обязанностей на время служебной проверки.

Губернатор сообщил, что жители региона выражают недовольство качеством медицинского обслуживания, что он считает справедливым. Внутри министерства здравоохранения выявлены системные проблемы, в том числе в работе с главными врачами.

Первышов также подчеркнул, что остается нерешенным вопрос с предоставлением лекарств льготным категориям граждан. Этот аспект функционирования министерства ранее уже привлекал его внимание.

Ранее против замгубернатора Ростовской области было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.

Кроме того, задержали вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова.