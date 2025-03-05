Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Индекс Мосбиржи на открытии снизился на 0,27%
Индекс Мосбиржи на утренней сессии снизился до 3 232,85 пункта
На утренней сессии индекс Московской биржи сначала вырос на 0,65%, но вскоре снизился до 3 232,85 пункта, что составило уменьшение на 0,27%.
Как передает ТАСС, на открытии утренней торговой сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 вырос на 0,65% и достиг уровня 3 262,75 пункта. Однако уже через десять минут, к 07:10 по московскому времени, индекс перешел к снижению и опустился до отметки 3 232,85 пункта, что составило уменьшение на 0,27%.
Московская биржа снова начала проводить утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках с 27 января текущего года. Это решение было принято в связи с увеличением активности участников торгов и стремлением улучшить доступность рынка для международных инвесторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 года, а также показал рост на 0,11% в начале утренней торговой сессии, достигнув 3179,66 пункта, но вскоре замедлил темпы до 0,02%.