Индекс Мосбиржи на открытии снизился на 0,27%

Индекс Мосбиржи на утренней сессии снизился до 3 232,85 пункта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, на открытии утренней торговой сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 вырос на 0,65% и достиг уровня 3 262,75 пункта. Однако уже через десять минут, к 07:10 по московскому времени, индекс перешел к снижению и опустился до отметки 3 232,85 пункта, что составило уменьшение на 0,27%.

Московская биржа снова начала проводить утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках с 27 января текущего года. Это решение было принято в связи с увеличением активности участников торгов и стремлением улучшить доступность рынка для международных инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 года, а также показал рост на 0,11% в начале утренней торговой сессии, достигнув 3179,66 пункта, но вскоре замедлил темпы до 0,02%.