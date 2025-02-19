Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
Индекс Мосбиржи начал день с роста
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,11% до 3 179,66 пункта
Индекс Мосбиржи в начале утренней торговой сессии показал рост на 0,11%, достигнув 3 179,66 пункта, но вскоре замедлил темпы до 0,02%.
Как сообщает ТАСС, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии Московской биржи увеличился на 0,11%, составив 3179,66 пункта, согласно данным торговой площадки в 07:00 мск. Однако к 07:11 мск рост индекса замедлился, и он остановился на отметке 3 259,51 пункта, что соответствует увеличению на 0,02%.
Отметим, что Московская биржа возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках 27 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индексы Мосбиржи снизились после того, как Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки. Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 года.