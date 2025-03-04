Водителя из Мытищ приговорили к работам за привязанных к авто собак

Мытищинский суд назначил водителю 3,5 года работ за жестокость к собакам

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Мытищинский городской суд вынес решение по делу Константина Дубинина, который был признан виновным в жестоком обращении с животными. Суд приговорил его к трем с половиной годам принудительных работ с удержанием 20% его доходов в пользу государства.

Инцидент, вызвавший общественное возмущение, произошел в сентябре 2024 года. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль двигался с двумя привязанными к нему собаками. Вскоре после этого прокуратура Московской области возбудила уголовное дело, а водителя задержали.

Следствие установило, что 20 сентября 2024 года обвиняемый находился у своего дачного участка в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи. Он привязал двух собак к автомобилю и на высокой скорости протащил их по дороге, причиняя животным боль и страдания. Действия Дубинина квалифицированы по статьям уголовного кодекса как жестокое обращение с животными с применением садистских методов.

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