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Водителя из Мытищ приговорили к работам за привязанных к авто собак
Мытищинский суд назначил водителю 3,5 года работ за жестокость к собакам
Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил водителя Константина Дубинина к трем с половиной годам принудительных работ за жестокое обращение с животными, когда он привязал двух собак к своему автомобилю и протащил их по асфальту.
Как передает РИА «Новости», Мытищинский городской суд вынес решение по делу Константина Дубинина, который был признан виновным в жестоком обращении с животными. Суд приговорил его к трем с половиной годам принудительных работ с удержанием 20% его доходов в пользу государства.
Инцидент, вызвавший общественное возмущение, произошел в сентябре 2024 года. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой автомобиль двигался с двумя привязанными к нему собаками. Вскоре после этого прокуратура Московской области возбудила уголовное дело, а водителя задержали.
Следствие установило, что 20 сентября 2024 года обвиняемый находился у своего дачного участка в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи. Он привязал двух собак к автомобилю и на высокой скорости протащил их по дороге, причиняя животным боль и страдания. Действия Дубинина квалифицированы по статьям уголовного кодекса как жестокое обращение с животными с применением садистских методов.
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