В ПМР осудили мужчину за убийство овчарки

Tекст: Алексей Дегтярев

Жителя села Ближний Хутор приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что осужденный обжаловал приговор, кассационная инстанция снизила наказание до года и 10 месяцев лишения свободы.

Сам инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый нанес несколько ранений псу, который был на привязи у его дома, и бросил еще живое животное на проезжей части соседней улицы.

Прохожие вызвали ветеринара, но спасти собаку не удалось. Обвиняемый вину не признал и не раскаялся в содеянном.

Ранее на жителя Красноярска завели уголовное дело за то, что он продержал две недели запертым в квартире бабушки кота, питомец погиб от обезвоживания.