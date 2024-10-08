Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
В ПМР осудили мужчину за убийство овчарки
В Приднестровье местного жителя приговорили к реальному сроку заключения за жестокое убийство своей овчарки, сообщили в прокуратуре непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Жителя села Ближний Хутор приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».
Отмечается, что осужденный обжаловал приговор, кассационная инстанция снизила наказание до года и 10 месяцев лишения свободы.
Сам инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый нанес несколько ранений псу, который был на привязи у его дома, и бросил еще живое животное на проезжей части соседней улицы.
Прохожие вызвали ветеринара, но спасти собаку не удалось. Обвиняемый вину не признал и не раскаялся в содеянном.
Ранее на жителя Красноярска завели уголовное дело за то, что он продержал две недели запертым в квартире бабушки кота, питомец погиб от обезвоживания.