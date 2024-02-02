Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.9 комментариев
Жителя Красноярска обвинили в гибели кота от обезвоживания
В Красноярске завели дело против мужчины, из-за которого кот умер без еды и воды
Полиция возбудила уголовное дело на красноярца, продержавшего две недели запертым в квартире бабушки кота, который в результате погиб от обезвоживания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Полиция возбудила уголовное дело на красноярца, продержавшего две недели запертым в квартире бабушки кота, который в результате погиб от обезвоживания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Жительница дома на улице Воронова сообщила в полицию, что в квартире ее умершей соседки долгое время кот заперт без еды и воды, при этом внук хозяйки приезжал на место, но отказался отдать ей животное, передает РИА «Новости».
После того как история получила огласку, родственник приехал и выпустил кота, которого отвезли в ветеринарную клинику.
Как говорится в сообщении полиции, несмотря на усилия специалистов, организм кота не справился с последствиями обезвоживания, и он умер. В отношении 30-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее разгорелся скандал после того, как в начале января проводница вагона выбросила кота по кличке Твикс из поезда, приняв его за бездомного. Животное нашли мертвым.