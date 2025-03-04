Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
СК возбудил дело против Юлии Таратуты за уклонение от обязанностей иноагента
Следственный комитет возбудил дело против Юлии Таратуты за нарушение обязанностей
Следственный комитет инициировал уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
СК начал уголовное делопроизводство против журналистки Юлии Таратуты*, передает ТАСС.
В сообщении ведомства говорится, что Перовский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу возбудил дело против нее по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Журналистка подозревается в уклонении от исполнения требований, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Согласно действующему законодательству, иностранные агенты обязаны соблюдать определенные требования и обязанности, включая отчетность и маркировку материалов. Однако, как отмечается, Таратута не выполнила ряд этих обязательств, что и стало причиной возбуждения дела.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве, подтвердила информацию и отметила, что расследование находится на начальной стадии.
В январе стало известно, что прокуратура Москвы начала уголовное расследование против журналистки Таратуты.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом