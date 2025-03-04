СК возбудил дело против Юлии Таратуты за уклонение от обязанностей иноагента

Следственный комитет возбудил дело против Юлии Таратуты за нарушение обязанностей

Tекст: Мария Иванова

СК начал уголовное делопроизводство против журналистки Юлии Таратуты*, передает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что Перовский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу возбудил дело против нее по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Журналистка подозревается в уклонении от исполнения требований, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Согласно действующему законодательству, иностранные агенты обязаны соблюдать определенные требования и обязанности, включая отчетность и маркировку материалов. Однако, как отмечается, Таратута не выполнила ряд этих обязательств, что и стало причиной возбуждения дела.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве, подтвердила информацию и отметила, что расследование находится на начальной стадии.

В январе стало известно, что прокуратура Москвы начала уголовное расследование против журналистки Таратуты.



