Минцифры исключило сбор голосов россиян для борьбы с мошенниками

Tекст: Вера Басилая

Лебедев призвал к пониманию технологий антифрод-платформ. Он подчеркнул, что записи голосов граждан для борьбы с мошенничеством не будут производиться, разрабатываемым законом это не предусмотрено, передает ТАСС.

На этот момент обратила председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская. Она подчеркнула, что для внедрения тотальной прослушки требуется конституционная поправка. Однако Лебедев ответил, что их инициативы соответствуют Конституции и не противоречат ее нормам.

Законопроект уже прошел все необходимые проверки, включая государственно-правовое управление и комиссию по законопроектной деятельности. Согласно документу, вводится обязательная маркировка звонков на экранах телефонов. Также предлагается запретить госорганам и банкам контактировать с гражданами через иностранные мессенджеры, чтобы избежать подложных аккаунтов.

Дополнительные меры включают возможность для пользователей связи в России устанавливать запрет на входящие международные звонки, отказаться от рекламных звонков и сообщений. Также вводится запрет на оформление сим-карт на чужое имя без присутствия владельца.

Ранее в Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами для борьбы с телефонным мошенничеством.

Законопроект также предусматривает создание базы голосов мошенников на основе государственной информационной системы «Антифрод» для оперативного выявления преступников.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» объявила, что с октября 2025 года банки России будут обязаны включать в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников.