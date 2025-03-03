Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля 2025 года

Социальные пенсии в России увеличат на 14,75% в апреле 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 1 апреля в России будет произведена индексация социальных пенсий на 14,75%, передает ТАСС. Это решение, по словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, направлено на поддержку 4,2 млн россиян, чьи доходы будут увеличены в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Мера касается наиболее уязвимых категорий населения.

Чаплин подчеркнул, что данная индексация является важным шагом в обеспечении социальной справедливости. Особое внимание уделено тем, кто не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Индексация затронет 3,5 млн получателей социальных пенсий и около 700 тыс. граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов и пострадавших от техногенных катастроф.

В федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено около 85 млрд рублей на эти цели. Чаплин отметил, что данная сумма значительно улучшит материальное положение граждан, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Он также сообщил, что для тех, чья пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума, будет предусмотрена социальная доплата до установленного уровня.

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