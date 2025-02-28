Эксперт рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, передает Прайм.

В этот период работодатели отчисляли Пенсионному фонду России или негосударственному пенсионному фонду определенный процент от зарплаты работников. Эти взносы не уменьшали начисленную заработную плату работников.

С 2002 года работодатели отчисляли взносы для мужчин, рожденных в 1953 году и позже, и женщин, рожденных в 1957 году и позже. С 2005 по 2013 годы формировать накопления могли только граждане 1967 года рождения и моложе. С 2014 года обязательные отчисления в эту систему были отменены.

Сорокина также пояснила, что выплаты по накопительной части можно получить с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин. В 2025 году на эти выплаты смогут рассчитывать женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения.

Для получения накопительной пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России или НПФ. Всю сумму можно получить единовременно, если она не превышает 412 тыс. рублей, в противном случае выплаты начисляются ежемесячно.

Ранее объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в марте 2025 года пенсионные выплаты некоторых россиян уменьшатся из-за отсутствия доплат за январь, которые были начислены в феврале из-за разницы в индексации пенсий.