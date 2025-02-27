Эксперт объяснил, почему пенсии некоторых россиян уменьшатся в марте

Эксперт: Пенсии российских пенсионеров снизятся в марте из-за отсутствия доплат за январь

Tекст: Александра Юдина

По его словам, некоторые российские пенсионеры в марте 2025 года столкнутся с уменьшением своих пенсионных выплат, передает Прайм.

Это связано с тем, что в феврале пенсия была проиндексирована на реальный уровень инфляции, составивший 9,5%, что выше прогнозной инфляции в 7,3%, использованной для индексации в январе.

Виноградов пояснил, что в феврале была выплачена доплата за недополученные 2,2% в январе, но в марте такой доплаты не будет, что приведет к снижению выплат.

Работающие пенсионеры также получили индексацию, но доплата рассчитывалась, исходя из пенсии, которую они бы получали без работы в 2024 году. Полный перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций произойдет только после завершения трудовой деятельности.

Вместе с тем, некоторые категории, такие как военные пенсионеры, в марте наоборот получат повышение пенсий. Их выплаты в октябре прошлого года были проиндексированы на 5,1%, но из-за более высокого уровня инфляции в 9,5% они получат дополнительное увеличение на 4,4%. Величина прибавки будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и других факторов.

Виноградов также отметил, что военные пенсионеры, не получившие доплаты в феврале, получат их вместе с мартовскими выплатами, включая компенсацию за январь и февраль.

Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.