Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Зеленский выразил желание подписать сделку по украинским ресурсам с США
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в возможности подписания соглашения с США по редкоземельным металлам.
«Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.
Как отмечает Reuters, Зеленский «верит, что США также будут готовы» подписать соглашение.
«Наша политика – продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).
Он заявил: «Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее». Зеленский также добавил, что соглашение, которое находится на стадии переговоров, будет подписано, если обе стороны будут готовы к этому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США Кит Келлог призывал подписать сделку по ресурсам в Киеве, но глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме. Однако после публичной ссоры в Белом доме между американским лидером и Зеленским подписание сделки было отменено.