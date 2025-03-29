Злоумышленник с ножом ранил троих человек в норвежском Тронхейме

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NRK, в норвежском городе Тронхейме злоумышленник с ножом ранил троих человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, однако их жизни вне опасности. Подозреваемый был задержан полицией и также нуждался в медицинской помощи, передает ТАСС.

Представитель полиции Силье Флак Бергбю сообщила: «Одному человеку предъявлены обвинения. Мы изучаем роль остальных в произошедшем. В настоящий момент не до конца ясно, как именно развивались события». Правоохранители рассматривают возможность бытового конфликта как причину случившегося инцидента.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и предотвратить подобные инциденты.

Ранее при нападении с ножом в Норвегии были ранены четыре человека.

До этого норвежском городе Сарпсборг мужчина ранил ножом трех женщин. Одна из них скончалась в больнице.