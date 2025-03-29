То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Злоумышленник с ножом ранил троих человек в норвежском Тронхейме
В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает NRK, в норвежском городе Тронхейме злоумышленник с ножом ранил троих человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, однако их жизни вне опасности. Подозреваемый был задержан полицией и также нуждался в медицинской помощи, передает ТАСС.
Представитель полиции Силье Флак Бергбю сообщила: «Одному человеку предъявлены обвинения. Мы изучаем роль остальных в произошедшем. В настоящий момент не до конца ясно, как именно развивались события». Правоохранители рассматривают возможность бытового конфликта как причину случившегося инцидента.
Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и предотвратить подобные инциденты.
Ранее при нападении с ножом в Норвегии были ранены четыре человека.
До этого норвежском городе Сарпсборг мужчина ранил ножом трех женщин. Одна из них скончалась в больнице.