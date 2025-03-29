То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Военный священник шел по трубе с бойцами во время операции в Курске
Священник участвовал в обходном маневре через трубу газопровода в Судже
Военный священник отец Алексей прошел по трубе с бойцами добровольческого корпуса «Север», помогая в операции «Поток» в Курской области, где был освобожден промышленный район Суджи.
Военный священник отец Алексей поделился с РИА «Новости» своими впечатлениями об участии в операции «Поток» в Курской области. Он сопровождал бойцов отряда «Т» добровольческого корпуса «Север», выполняя свои обязанности и оказывая посильную помощь. Отец Алексей отметил, что поскольку отряд был небольшим, он помогал не только духовно, но и участвовал в эвакуации и других задачах.
Отец Алексей подробно описал участие в подготовительных мероприятиях, отметив, что вместе с доктором они несколько раз проходили по трубе для разведки. По его словам, нахождение в трубе было настоящим испытанием, в течение нескольких дней им приходилось молиться, чтобы выдержать все трудности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.