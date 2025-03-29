Священник участвовал в обходном маневре через трубу газопровода в Судже

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный священник отец Алексей поделился с РИА «Новости» своими впечатлениями об участии в операции «Поток» в Курской области. Он сопровождал бойцов отряда «Т» добровольческого корпуса «Север», выполняя свои обязанности и оказывая посильную помощь. Отец Алексей отметил, что поскольку отряд был небольшим, он помогал не только духовно, но и участвовал в эвакуации и других задачах.

Отец Алексей подробно описал участие в подготовительных мероприятиях, отметив, что вместе с доктором они несколько раз проходили по трубе для разведки. По его словам, нахождение в трубе было настоящим испытанием, в течение нескольких дней им приходилось молиться, чтобы выдержать все трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.